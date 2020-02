Como ganhar dinheiro com culinária

Gosta de cozinhar? Saiba como ganhar dinheiro com isso

Foto: Dreamstime

Há inúmeros cursos gratuitos, técnicos ou livres, na área de culinária. O salário para quem trabalha na área varia de R$ 630 a R$ 6 mil. Há muitas opções de empregos, desde restaurantes até fábricas de alimentos. Tem interesse? Veja onde estudar em diversos lugares do Brasil

São Paulo

Fábrica Gastronômica

A Escola de Hotelaria do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de São Paulo oferece três cursos livres de excelência em serviços de restaurante nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Atibaia (SP).

Informações: (11) 2189-7309 e escola@sinthoresp.org.br

Gastromotiva

A organização não governamental sediada na capital paulista oferece um curso livre de auxiliar de cozinha para pessoas entre 18 e 35 anos sem curso superior completo ou profissionalizante.

SENAI

A unidade Barra Funda oferece o curso livre de manipulação de alimentos. A carga horária é de 180 horas (em dois meses). As aulas começam em 25 de abril.

Informações: (11) 3826-6766

ETEC

A Escola Técnica Estadual Paulista oferece seis cursos técnicos em cozinha. Dois são ministrados nas unidades de São Paulo e os outros quatro em Barretos, Mairinque, Piedade e Pindamonhangaba.

Informações: (11) 3471-4071 e 0800-7722829

Escola Wilma Kövesi

Oferece cursos para principiantes, confeitaria e das cozinhas francesa, tailandesa e brasileira.

Informações: 11 3063 1592

SENAC

A escola oferece curso livres em diversos segmentos como bolos e tortas, casamento, comida de botequim, além dos cursos de graduação, pós e especialização.

Informações: (11) 5682-7300

Atelier Gourmand

Escola de Gastronomia que oferece cursos de especialização e workshops todos os dias da semana

Informações: (11) 3060-9547

Escola de Culinária e Gastronomia Nicolau Rosa

Oferece os cursos de capacitação para chefs, iniciantes e máster.

Informações: 011 5094 0414

Rio Grande do Sul

If Farroupilha

A escola federal oferece o curso técnico em cozinha na unidade de São Borja, com duração de um ano (mais um semestre de estágio obrigatório).

Informações: (55) 3431-4378

Minas Gerais

Cada da Lagoinha

A instituição mantida pela Prefeitura de Belo Horizonte oferece 13 cursos profissionalizantes livres na área.

Informações: (31) 3277-6121

Rio de Janeiro

FAETEC

A Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro possui 12 cursos profissionalizantes livres em gastronomia, em dez unidades da rede.

Informações: (21) 2332-4085

Comitê pela Vida

A organização não governamental possui o curso profissionalizante livre em gastronomia brasileira, com duração de quatro meses.

Informações: (21) 3852-1995

Santa Catarina

IF-SC

A escola federal de Florianópolis possui dois cursos técnicos de gastronomia: cozinha e confeitaria.

Informações: (48) 3271-1419

Bahia

SENAI

A unidade de Salvador possui quatro cursos profissionalizantes livres com 240 horas de duração.

IF BAIANO

A escola federal oferece curso técnico em cozinha na unidade de Catu, na região metropolitana de Salvador.

Informações: (71) 3241-7900

Mato Grosso do Sul

CETEF

O Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima oferece 40 vagas para o curso técnico em cozinha, com um ano e meio de duração.

Informações: (67) 3341-0220

Maranhão

IFMA

A escola federal oferece dois cursos técnicos em cozinha, nas unidades de São Luís e Barreinhas.

Informações: (98) 3218-9001

Piauí

IFPI

A escola federal do Piauí oferece cursos técnicos em cozinha nas unidades Teresina (Zona Sul) e São Raimundo Nonato.



Para Simone Rose Boeing, cozinheira de Florianópolis, Santa Catarina, a área de culinária rende um salário mensal de R$ 2 mil. “Segui minha vocação e investi em um curso gratuito na área, aos 36 anos. E o melhor é que há empregos de sobra”, garante.