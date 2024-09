Como fazer um bom currículo? Especialista em RH revela as melhores dicas

Procurando um novo emprego? Então esse é o momento certo para atualizar as informações mais importantes sobre sua carreira profissional em um currículo. Responsável por ser a porta de entrada para o mercado de trabalho, é neste documento que encontramos todas as experiências e competências importantes para te inserir no mercado de trabalho.

A seguir, você confere todas as dicas sobre como fazer um bom currículo, que poderá chamar atenção de recrutadores e especialistas em recursos humanos. Confira:

Como fazer um bom currículo?

Passo 01 – Selecione todas as informações necessárias

De acordo com Leila Arruda, mentora especialista em liderança profissional feminina há mais de 10 anos, o primeiro passo para garantir que seu currículo tenha consistência de informações é selecionar o que há de mais importante e relevante em sua experiência profissional.

“Ser direto e sucinto são algumas das principais características que os recrutadores enxergam em cada CV. Portanto, ter os dados básicos e outras informações mais específicas de forma visível e inteligível faz com que seu portfólio ganhe, pelo menos, a atenção primária do recrutador”, pontua Leila.

Dados como nome completo, telefone e outros meios de contato, como e-mail profissional e LinkedIn, poderão entrar nessa primeira leva de informações essenciais. “Esses dados básicos deverão estar no topo do seu portfólio, pois servirão como uma forma de apresentação de sua persona profissional”, diz.

Continua após a publicidade

Após selecionar as informações básicas, chegou a hora de elencar quais as experiências profissionais ganharão um espaço em seu CV.

“Inclua as experiências em empregos anteriores, elencando da mais recente a mais antiga. Apresentar a relevância dessas experiências e detalhar as atividades desenvolvidas – como data de admissão e desligamento, cargo específico, competências adquiridas – confere credibilidade e contexto à sua nova pretensão profissional”, explica Leila.

Portanto, nesse primeiro passo, dê destaque às informações de habilidades e experiências que são relevantes para o seu objetivo profissional atual. Dessa forma, o recrutador poderá enxergar as suas características principais, tanto pessoais quanto profissionais, para analisar se esta vaga te contempla ou não.

Continua após a publicidade

Passo 02 – Utilize uma formatação simples e dinâmica

Antes de incluir todas as informações selecionadas para a formatação do seu currículo, Leila explica que é preciso encontrar uma identidade visual que combine com sua área de atuação.

“É interessante apostar em designs gráficos chamativos para portfólios de profissionais da área artística e criativa. Para vagas que envolvam o corporativo e o institucional, é preferível que se utilize formatação simples e dinâmica”, conta.

“Ter uma fonte clara, legível e em tamanho padronizado também nos ajuda a manter a estética do portfólio mais fluida. Deixe margens suficientes para facilitar uma possível impressão e atente-se aos erros de digitação e gramática”.

Continua após a publicidade

Uma boa dica é utilizar negrito, itálico ou sublinhado apenas para chamar a atenção a áreas mais relevantes de seu CV.

3. Identifique as palavras-chave e explique as competências

Com o surgimento de ferramentas que utilizam Inteligência Artificial para análise e pré-seleção de perfis profissionais, Leila ressalta que destacar as palavras-chave, como formação, competências adquiridas e outras informações relevantes, tornou-se essencial para que alguns currículos ultrapassem a primeira fase de seleção.

“As palavras-chave são fundamentais para otimizar currículos em sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), que utilizam algoritmos para filtrar e identificar os perfis mais adequados para a vaga”, diz.

“Inserir termos específicos, como habilidades técnicas, qualificações e experiências diretamente relacionadas à posição desejada, aumenta as chances do currículo ser selecionado por um sistema.”

Sempre que possível, inclua números para demonstrar suas conquistas de forma mais ilustrativa, como por exemplo, aumento de vendas em porcentagem, alcance de público ou outras informações mais específicas que poderão te diferenciar no processo.

Passo 04. Não cometa esses erros

Agora que você já sabe como montar um currículo robusto e repleto de informações ricas sobre o seu perfil, veja a seguir o que não devemos fazer ao confeccionar ou atualizar o currículo, de acordo com Leila:

Continua após a publicidade

Não esqueça informações pessoais como data de nascimento , estado civil , religião e foto (caso solicitada);

Jamais minta ou exagere em seu portfólio. Seja honesto sobre suas qualificações e ambições;

Não deixe o seu CV muito extenso. É importante resumir suas informações para uma ou duas páginas, a menos que tenha muita experiência;

Evite erros gramaticais e de digitação; Isso prejudica a compreensão e interpretação do recrutador.

Depois dessas dicas, certamente o seu currículo ganhará a atenção que merece!

