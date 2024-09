Dia do Irmão: histórias de sucesso e parceria em restaurantes

Dizem que família e negócios é uma mistura que não costuma dar muito certo. Afinal, os conflitos familiares podem facilmente interferir nos negócios – e vice-versa. Entretanto, algumas histórias de muito sucesso em restaurantes vêm para desmistificar esse conceito.

Neste Dia do Irmão, celebrado em 5 de setembro, trazemos depoimentos de quem se aventurou em abrir um empreendimento entre irmãos, ou tocarem juntos o dia a dia de um negócio no setor da gastronomia, e colheram os bons frutos dessa relação na vida pessoal e também profissional. Confira:

Sal Gastronomia: chef Henrique Fogaça, ao lado dos irmãos Guilherme e Raquel Fogaça

A fama de Henrique Fogaça o colocou no hall dos chefs mais famosos do Brasil, tanto pela atuação como jurado do MasterChef Brasil, como no comando de seus restaurantes. O que muitos não sabem, no entanto, é que o cozinheiro conta com o talento dos irmãos para administrar seus negócios.

Sob o comando dos irmãos Henrique, Guilherme e Raquel Fogaça, o Sal Gastronomia inaugurou recentemente uma filial na rua Bela Cintra, nos Jardins, em São Paulo. O cardápio da casa segue uma linha brasileira contemporânea, característica do chef, com algumas criações exclusivas.

Sobre a relação com os irmãos no dia a dia, Guilherme Fogaça (irmão que cuida da parte de gestão e do administrativo) gosta de definir como tranquila e de muita sintonia, mas, é claro, existem também dias mais desafiadores.

“É uma relação muito consolidada, mas como toda relação, existem algumas divergências, mas a gente supera rapidamente, se alinha e segue a vida. E com as dificuldades que a gente tem, vamos superando e procuramos não dar tanta relevância aos desentendimentos pequenos, desde que não sejam tão promissores ao bom andamento do negócio”, declara o empresário.

Já Raquel Fogaça, irmã responsável pela área de marketing, gosta de enfatizar a relação de respeito entre a família. “Nós três nos damos muito bem, nos tratamos sempre com muito respeito e nunca tivemos nenhuma questão de briga ou conflito em nosso ambiente de trabalho”, diz.

A profissional também dá a dica para o negócio familiar dar certo: a confiança. “Cada um tem o seu dom e sua responsabilidade e seguimos levando isso em consideração. Na verdade, nada disso seria possível se a gente não confiasse muito um no outro. Isso é muito importante hoje em dia, nem todas as famílias têm essa relação boa entre irmãos”, diz.

“Nada melhor do que estar em família, entre irmãos, trabalhando juntos pelo progresso e prosperidade do negócio”, declara, por fim, o chef de cozinha.

Davvero Gelato: sorveteria das irmãs Suelen Ferrari e Débora Tesoto

O sucesso da Davvero vem de uma relação de amor entre irmãs que se fortaleceu ainda mais com a empresa de sorvetes. Suelen Ferrari e Débora Tesoto idealizaram o projeto juntas, dividem a paixão pelos gelatos e trabalham até hoje lado a lado para seguir conquistando espaço no concorrido mercado.

“A nossa relação é muito sadia, a paixão pelo gelato é algo que nos uniu e nos completa. Desenvolvemos juntas as receitas, cada uma com seu olhar e sua sensibilidade para a união de cada ingrediente”, explica Suelen Ferrari.

Suelen conta que, quando inauguraram a primeira unidade da Davvero, no bairro paulistano Itaim Bibi, a divisão das tarefas aconteceu de forma muito orgânica. “A Débora é formada em nutrição, então foi para o lado dos produtos, controle alimentar e de qualidade. Eu fui para a parte financeira e de marketing. Na hora de criar o produto, estamos juntas na cozinha, mas o processo dali em diante nós dividimos”, conta sobre o dia a dia do negócio.

“É super gostoso trabalhar com alguém que é seu braço direito e esquerdo, sua irmã, sua amiga! Nos completamos muito bem”, declara.

Grupo Locale: dos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen

Responsáveis por um negócio grandioso e de sucesso no ramo da gastronomia, os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen tocam o dia a dia das casas Locale Caffè, Locale Trattoria, Locale Ristorante, quatro unidades do Oguru Sushi Bar, Poke by Oguru, Go By Oguru, Grand Cru Itaim e Exímia. O grupo segue crescendo e alcançando novos espaços, como a nova unidade do Locale Caffè, no Shopping JK Iguatemi. Aliás, toda a expansão foi feita apenas por eles, sem investidores, e ainda há previsão de novas aberturas este ano.

Para dar conta dos negócios e de uma rotina tão agitada, os irmãos apostam na parceria em família e na confiança entre si. “Desde pequenos, fomos inseparáveis, compartilhando interesses, sonhos e aprendendo juntos a importância de apoiar um ao outro acima de tudo. O acaso da vida nos levou a seguir praticamente o mesmo caminho profissional, e assim trouxemos essa proximidade para o ambiente de trabalho”, declara Gabriel Fullen.

No dia a dia do grupo, Gabriel explica que essa conexão se traduz em uma parceria bem estabelecida e em uma comunicação clara e transparente, que permite aos irmãos tomarem decisões de forma rápida e eficiente. “O fato de conhecermos profundamente as melhores qualidades de cada um, facilita o processo de delegação de tarefas e definição de responsabilidades.”

“Trazer nossa ligação pessoal para o profissional não foi fácil no início, tivemos desencontros e equívocos na conduta, misturando as coisas, éramos muito jovens. Mas o primordial de qualquer relação sempre esteve presente, a confiança e respeito, que trazíamos de toda nossa vida juntos“, aponta Nicholas Fullen. Ao que Gabriel complementa: “Há algum tempo já entendemos que o sucesso de um é o sucesso do outro, e isso nos motiva a continuar crescendo juntos”.

Grupo Idea: marca dos irmãos Renato e Leo Cury

Detentores do Grupo Idea, responsável pelos restaurantes LouLou e Reserva Rooftop, os irmãos Renato e Leo Cury encontraram na família uma parceria também para os negócios. Com um histórico de realizações no setor de gastronomia e entretenimento, eles conquistaram um espaço de destaque no cenário empresarial de São Paulo.



A trajetória dos irmãos começou em 2009, quando se tornaram sócios do bar Sr. Pitanga, localizado no Itaim Bibi. Em 2011, a dupla fundou o Seu Justino, na Vila Madalena. A expansão continuou em 2014 com a abertura do Pracinha do Seu Justino. Após outras empreitadas, em 2023, apostaram no lançamento do restaurante Reserva Rooftop, espaço que traz uma vista panorâmica da capital paulista. Por fim, em 2024, inauguraram o restaurante LouLou, que homenageia a gastronomia francesa.

Segundo Leo Cury, o segredo do sucesso está na divisão de tarefas e aproveitamento do melhor de cada um dos irmãos: “Meu irmão sempre foi muito próximo a mim e sempre foi meu melhor amigo, por isso a relação de trabalho foi algo que aconteceu organicamente. Nós dividimos a parte de atuação de cada um. Eu sou um cara mais comercial e de relacionamento. Já ele cuida da administração e fica mais no backstage, fazendo o que os outros não estão vendo. Mas, sem ele, o show não aconteceria“, declara o empreendedor.

“Nosso laço se estende ao nosso trabalho, transformando o ambiente profissional em um espaço onde prevalecem o respeito, o entendimento mútuo e o apoio incondicional. É essa confiança inabalável que nos fortalece, que nos faz crescer juntos e que nos faz acreditar que, lado a lado, podemos conquistar qualquer objetivo”, finaliza Renato Cury.

