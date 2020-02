Aumento de salário: 7 passos para conseguir o seu

Na noite anterior à reunião, planeje como irá falar sobre o aumento, da maneira mais natural possível

A primeira atitude para conseguir um aumento de salário é convencer a si mesma de que merece reconhecimento, de acordo com Mário Fagundes, consultor da Catho. ”Mais do que ter um bom desempenho, você precisa se certificar de que faz seu trabalho com disposição e está preparada para assumir novas responsabilidades”, afirma.

A etapa seguinte é convencer seu chefe sobre o aumento, usando uma boa estratégia. Veja como.

7 passos para conseguir um aumento de salário

1. Prepare-se

Faça uma lista com as razões que justificam uma turbinada no salário. Seja bem objetiva – coloque uns três ou quatro tópicos no papel.

2. Conheça mais sobre a empresa

Agora você tem que reunir dados para saber se o que você pretende é viável. Veja se a firma está crescendo, conheça o plano de carreira oferecido e avalie que cargos você poderia preencher.

3. Saiba como é o seu chefe

Se ele for uma pessoa informal, vale chamá-lo para um café e conversar sobre suas metas. Caso ele seja um típico homem de negócios, marque uma reunião e vá direto ao ponto.

4. Treine antes

Na noite anterior à reunião, planeje como irá falar sobre o aumento, da maneira mais natural possível. Não encare o fato como uma batalha.

5. Saiba se colocar

Na hora de negociar, mostre disposição e entusiasmo. Explique tudo o que pesquisou, mostre que está se esforçando para crescer e diga que gosta do que faz.

6. Não desista facilmente

Dê um tempo para seu chefe responder e ouça atentamente a resposta. Não desista na primeira negativa. Se o aumento não for concedido, tente negociar vantagens que valham dinheiro, como um plano de saúde ou cursos de aprimoramento profissional.

7. Esteja pronta para a resposta

Se receber um ”não”, peça ao seu chefe que explique o motivo. É porque a empresa não tem condições ou há algo errado com seu desempenho? Caso seu pedido seja aceito, agradeça e demonstre sua satisfação por meio de um trabalho bem-feito.