Muitas pessoas, de todas as áreas, acreditam que os negócios devem ir além da geração de lucros. Elas sentem que essa pode ser uma maneira de iniciar mudanças positivas, prestar serviços aos necessitados ou desenvolver soluções inovadoras para alguns dos problemas mais urgentes do mundo.

Esta filosofia tem ressonância particular com as mulheres, que compõem 45% dos empreendedores sociais do mundo – uma diferença significativamente menor entre gêneros que a encontrada no mundo profissional tradicional.

No entanto, tanto no empreendimento social como nos negócios mais clássicos, as mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos específicos de gênero (financeiros, culturais, etc.) e dificuldades em fazer seus projetos decolarem. Mais que nunca, elas precisam de exemplos acessíveis e de sucesso para encorajar e inspirar a si próprias e as futuras gerações de meninas.

E é por isso que, para comemorar este Dia Internacional da Mulher, a iniciativa social Sparknews convidou 21 parceiros de mídia, incluindo CLAUDIA, para unir forças e destacar – as muitas vezes desconhecidas e, no entanto, excepcionais – empreendedoras sociais femininas de todo o mundo.

Apoiado pela AXA Insurance, As mulheres de uma vez por todas nos negócios visa revelar inovações impactantes criadas por mulheres e seu potencial de ampliação ou replicação em outros lugares.

Temos certeza de que você vai achar essas histórias inspiradoras, e encorajamos você a compartilhá-las (##WB4G) e a gerar criatividade e iniciativas de mulheres que enfrentam os problemas globais.

*Por Elaine Le Floch, Gerente de Projeto e a Equipe Sparknews

