3 passos para perder a timidez no trabalho

Vença o medo de falar em público

Foto: Getty Images

Não lhe faltam ideias para tornar seu trabalho mais produtivo e, consequentemente, mostrar sua competência ao chefe. Porém, na hora da apresentação, você… trava! Então, acredita que sua vida profissional pode estagnar, certo? Calma! Para o especialista em carreira Celso Bazzola, as pessoas devem assumir funções compatíveis com suas características.

“Quem é tímido pode trabalhar com estratégias ou criar projetos”, afirma ele. No entanto, se sua empresa não dá essa escolha, você precisa, sim, superar o temor com relação à exposição. Antes, vale a pena descobrir se é apenas contida ou tímida mesmo. O primeiro caso representa quem tem postura discreta e, se necessário, roda a baiana, diferentemente do tímido, que precisa vencer um bloqueio. A timidez está ligada ao medo e deve ser superada, defende a coaching Roselake Leiros. Se reconheceu na definição? Então, descubra abaixo como perder a vergonha no trabalho.



Roselake Leiros ensina um método baseado em três princípios que ajudam você a perder a vergonha e se tornar uma pessoa mais feliz e bem-sucedida no ambiente profissional

1. Programe o cérebro

Perceba: se uma apresentação em público ou um papo com o chefe aflige você, identifique a causa desse temor. Em geral, as pessoas se sentem julgadas e acham que todos fazem cara de reprovação.

Solucione: trabalhe esses momentos em sua cabeça. Como? Visualize-se numa situação em que ficaria envergonhada e mentalize pessoas à sua volta com expressão satisfeita ou olhos fechados. Crie uma representação que amenize a sensação de estar sendo reprovada.

2. Mude seu corpo

Perceba: em momentos de exposição, sinta como seu corpo manifesta a timidez. Os sinais mais comuns: postura arqueada e movimentos travados.

Solucione: abra os ombros, respire fundo, solte as mãos e erga o corpo, corrigindo a postura.

3. Seja positiva

Perceba: o tímido costuma falar consigo mesmo. O diálogo intenso e negativo a impede de ouvir a pessoa com quem está conversando. Por isso, na sua vez de falar, fica sem ter o que dizer.

Solucione: diga palavras de incentivo para si mesma e silencie o diálogo interno. Ouτa as pessoas e responda com segurança.