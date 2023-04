Tudo sobre cuidados com cabelo na gestação

Não é novidade que a gravidez transforma o corpo feminino – humor, pele e dores ficam diferentes, tudo para sustentar e desenvolver o bebê. Mas você sabia que, entre essas mudanças, o cabelo não fica de fora? As alterações na produção de hormônios trazem volume, brilho e até mesmo oleosidade ou caspas. Para te ajudar a manter a qualidade dos fios e ficar longe de problemas, conversamos com um especialista no assunto.

“Durante a gestação, o cabelo fica naturalmente mais bonito, volumoso e com brilho, graças ao aumento da progesterona. Por outro lado, a oleosidade se faz presente”, diz Joel Lacerda, proprietário e médico responsável da Clínica Istambul Brasil, além de membro da Sociedade Brasileira do Cabelo.

Ela até pode parecer inofensiva, mas tem um potencial destrutivo: “Se não houver tratamento adequado, essa oleosidade pode levar à queda e dermatite seborreica, conhecida como caspa.” O estresse e a carência de vitaminas também aumentam, o que pode causar o ressecamento e quebra do fio.

Como manter o cabelo saudável durante a gravidez?

O segredo para ter fios saudáveis exige o básico: lavagens frequentes, usando xampu e condicionador de qualidade, além de pentear os cabelos só depois de usar produtos de enxágue ou cremes. “Para manter a saúde capilar e não aumentar a oleosidade, evite tintura com produtos químicos, principalmente a amônia”, segundo o médico.

“Não realize procedimentos com componentes pesados, porque pode prejudicar a formação do feto”, alerta. Também é importante cuidar da alimentação, consumindo alimentos ricos em ferro e zinco, e do sono, ele comenta. “Para tratar a caspa, é necessário usar xampu anti-caspa, excluindo da lista de opções os que possuem alcatrão, sulfatos ou parabenos”, afirma Joel.

Produtos proibidos na gestação

“Na gravidez, não use de jeito nenhum produtos compostos por hidróxidos, como o sódio de potássio, de cálcio, de lítio, ureia, amônia, parabenos, metais pesados e, principalmente, o formol.” Isso é importante para a formação do pequeno.

A queda de cabelo é normal na gestação?

Os cabelos caírem mais do que o normal durante a gravidez não é comum. Mas, por conta da demanda nutricional do feto, de doenças infecciosas e do estresse gestacional, ela pode acontecer, explica o profissional. “Para melhorar esse quadro, é necessário evitar o estresse, fazer reposição de vitaminas – com indicação médica –, ter uma alimentação adequada, dormir bem, observar as causas através de consultas e se hidratar”, esclarece.

Como tingir o cabelo durante a gravidez?

Estão liberadas as tinturas sem amônia. “Prefira sempre as naturais e veganas”, indica o especialista, que ainda acrescenta dizendo que os xampus tonalizantes e a henna também são uma boa opção.

É seguro usar chapinhas e secadores de cabelo durante a gravidez?

“Não há contraindicação direta do uso de chapinhas e secadores em relação à gestação. Mas é bom lembrar que, nesse período, por conta do estresse e da falta de vitaminas e nutrientes, o cabelo pode ficar ressecado, e a chapinha e o secador vão fazer com que o cabelo fique ainda mais quebradiço, piorando esse quadro”, termina Joel.