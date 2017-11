8 sinais de que está na hora de você cortar o cabelo

Mesmo se você está no processo de deixar o cabelo crescer, chega uma hora que é preciso parar de fugir da tesoura. Aparar as pontas com regularidade é fundamental para a saúde e aparência dos fios. Além disso, se você adotou um corte específico, ele provavelmente não durará mais de dois meses.

Confira os sinais de que está na hora de você cortar o cabelo:

1. Você vive com ele preso

É comum manter o cabelo preso quando ele está sem corte. “Se você usa frequentemente rabo de cavalo ou coque por estar incomodada com o seu look, por exemplo, chegou a hora de ir ao salão de beleza para dar aquela cortadinha e atualizar o look”, diz Fredy Emmuel, cabeleireiro do Salão 1838 Jardim América, em São Paulo. Dependendo do corte, é preciso fazer manutenção a cada 30 ou 90 dias para continuar exibindo um visual perfeito.

2. As pontas estão duplas

Quando os fios estão com pontas duplas ou triplas em excesso é um sinal que seu cabelo está pedindo socorro. “A única solução eficaz é recorrer à tesoura, não tem jeito”, diz Freddy.

Para prevenir o problema, você precisa pentear ou desembaraçar de forma delicada, sempre começando pelas pontas e depois subindo em direção à raiz. “Pontas duplas e triplas tiraram a suavidade, o movimento e o aspecto saudável do cabelo. Por isso, cortar é importante para deixar o look impecável e limpo”, observas Clayton Mota, cabeleireiro do Salão 1838 Jardim América, em São Paulo.

3. As pontas estão secas

“O ressecamento em excesso é comum em cabelos com química, pois eles ficam secos com maior facilidade”, diz Fredy. Nesse caso, é recomendado retirar as pontas para manter o crescimento saudável, além do corte.

4. Cortou pela última vez há mais de 3 meses

Cabelos curtos, como o pixie hair alongado usado pela atriz Natalie Portman, precisam ser cortados a cada 45 dias. “Mesmo os mais longos necessitam de retoque médio a cada três meses”, conta Fredy. Regra básica para vida: não tenha medo de cortar o cabelo! “Cabelos naturais sem químicas, precisam ver a tesoura entre 4 e 6 meses. Já os com química, entre 2 e 4 meses, por causa da porosidade as pontas”, diz Clayton.

5. O cabelo está dando muito trabalho para arrumar

Se seu cabelo todo dia acorda difícil de controlar e desembaraçar parece uma missão impossível, está na hora de pensar em renovar o corte ou, quem sabe, apostar no visual novo. “A tendência desta temporada é o cabelo natural, cortado em camadas. Vale optar também pelo queridinho long bob, que possui diversas proposta de acabamento, além de ser atemporal. Mudanças sempre fazem bem para autoestima”, sugere Fredy.

6. Seu rosto parece sempre cansado

Um corte bem feito que combine com seu rosto pode levantar seu olhar e a sua autoestima. “Cortar cabelo é essencial para a mulher se sentir bem”, defende Fredy.

7. O cabelo está sem movimento

Quando o cabelo pesa, nada vai substitui a tesoura. “Suavizar o cabelo em camadas é a solução para você conseguir mais movimento, deixando com mais balanço e aspecto natural”, ensina Clayton.

8. As pontas estão duras e com aspecto queimado

Cabelo castanho com pontas alaranjadas indica falta de manutenção no corte e na cor. “Também é comum que, após terminar uma escova, você tenha dificuldade de dar forma as extremidades dos fios por conta do ressecamento e dos danos”, alerta Clayton.