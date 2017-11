Estudo revela os 12 passos para secar o cabelo corretamente

Tim Moore, pesquisador da Universidade de Cambridge , tem pesquisado arduamente quais são as melhores maneiras de deixar o cabelo saudável e uma dessas pesquisas revelou algo incrível: o jeito perfeito e ideal de secar os cabelos.

Esse estudo desmente diversos mitos que abrangem a saúde capilar. Um deles, por exemplo, é acreditar que deixar o cabelo secar naturalmente é mais saudável que o ar quente do secador. De acordo com Moore, que tem doutorado em Microeletrônica pela universidade e é diretor de tecnologia da GHD Hair, essa prática pode ser ainda mais prejudicial para a saúde dos fios.

O estudo revela 12 passos para secar o cabelo do jeito certo e saudável, evitando pontas ressecadas e raíz oleosa. Confira todos os passos abaixo:

1. Conheça melhor a estrutura do seu cabelo

O estudo aborda isto desde o princípio: é preciso entender como funciona a nossa estrutura capilar. O cabelo é feito de queratina, uma proteína encontrada em unhas, penas e garras. A camada externa é chamada de cutícula, que tem a função de proteger os fios. O meio é o córtex, uma camada que proporciona força e elasticidade do cabelo, flexível.

É preciso conhecer esses pontos básicos para cuidar adequadamente dos cabelos.

2. Secar naturalmente NÃO É o melhor método

Por incrível que pareça, o secador pode ser amigo do seu cabelo. O que acontece é que quando os cabelos estão molhados, os fios absorvem toda a água, “inchando” o córtex, ou seja, o meio do cabelo, deixando-o frágil. Isso quer dizer que, quanto mais tempo ele ficar úmido, mais quebradiço ele se tornará. Por isso, usar o secador (desde que na temperatura adequada) pode desacelerar esse processo.

3. Produtos caros nem sempre trazem bons resultados

Os preços e a qualidade dos produtos não andam juntos. Um produto barato pode dar um resultado muito bom, por exemplo.

4. Use a toalha antes de secar com o secador

Não é porque o secador não é mais o vilão que usá-lo com o cabelo encharcado é uma boa ideia. Antes de usar o aparelho, tire o excesso de água dos fios com uma toalha. Mas nada de esfregar! O atrito pode quebrar os fios e causar frizz, por isso o melhor é “apertar” os cabelos delicadamente na toalha.

5. Não penteie, escove!

Um pente, principalmente se for fino, pode ser mais agressivo ao forçar o desembaraçamento. A melhor opção melhor é usar uma escova de cerdas espaçadas.

6. Nunca durma com o cabelo molhado

Dormir com o cabelo molhado pode causar o mesmo efeito que secar com a toalha da maneira errada: o atrito pode causar frizz. Além disso, essa prática pode criar fungos no seu couro cabeludo. Evite!

7. Comece secando suavemente

Separe o cabelo em mechas e deixe o secador mais ou menos 15cm distante do seu couro cabeludo. Uma dica interessante é: quando perceber que seu cabelo está quase seco, aumente a temperatura. Quando terminar, passe rapidamente o vento frio para fechar as cutículas.

8. Maneiras de conseguir volume

Para quem acha que secar debaixo para cima é uma solução, não é! Segundo Moore, basta colocar o “bico” do secador mais perto da couro cabeludo para deixar volume, vai estimular a raiz e deixá-la mais volumosa.

9. Usar um bico fino

Um “bico” mais fino no secador garante que as escamas dos fios sequem na mesma direção, o que pode acarretar um cabelo mais macio e brilhante.

10. Não use chapinha no cabelo úmido

Usar chapinha sem o cabelo estar 100% seco pode forçar uma secagem acelerada, o que é tão prejudicial quanto usar secador no cabelo encharcado de água: o resultado será um fio opaco e quebradiço.

11.Difusor nos cachos: use e abuse

Os cabelos cacheados amam o difusor. Use sem medo, mas sempre respeitando os limites de temperatura.

12. Saiba lidar com o clima

O tempo úmido é um inimigo e grande causador de frizz. Para evitar que dias chuvosos e neblinas estraguem seu penteado, use um spray protetor de fios, que, além de fixar a forma do cabelo, o protege do calor do secador, da chapinha e da babyliss.

Seguindo essas dicas com cuidado e disciplina, seus cabelos permanecerão saudáveis mesmo com as dificuldades diárias.