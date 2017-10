7 sinais de que o seu cabelo precisa de um detox

Fazer escova, chapinha, abusar dos finalizadores, tomar banho com pressa, enxaguar de menos, colorir os fios demais… Tudo isso faz com que os fios peçam por um detox capilar.

“O cabelo, assim como nosso corpo, recebe diariamente cargas de componentes químicos que acabam atacando a saúde dos fios e sua vitalidade – pelo excesso de cosméticos sintéticos, poluição…”, alerta a tricologista Cris Dios, do salão Laces and Hair, em São Paulo. “Por isso, é de extrema importância, de tempos em tempos, fazer um detox capilar.”

As principais características do cabelo quando eles está pedindo um detox são:

1. Couro cabeludo oleoso

“Se isso anda acontecendo com frequência – você lava o cabelo pela manhã e a tarde já está grudado na cabeça – , é hora do detox”, fala Cris.

2. Couro cabeludo com descamação seca ou oleosa

Mais um sinal de que há resíduo de produtos que precisam ser eliminados com um detox.

3. Couro cabeludo com coceira

Se o seu couro cabeludo coça, mesmo estando limpo, também precisa de um detox.

4. Fios ficam grudados e sem movimento

Você anda percebendo que os cabelos se unem em gomos, mesmo estando limpos? Detox já!

5. Fios sem brilho

Apesar de usar os produtos certos, o brilho não vem? Cor sempre opaca pode ser sinal de que seus fios estejam lotados de resíduos de finalizadores.

“Uma esfoliação capilar ajuda a tratar fios opacos, quebradiços e com oleosidade na raiz”, fala a hair stylist Sonia Nesi, do Studio Sonia Nesi, no Rio de Janeiro.

“O ideal é fazer pelo menos uma vez ao mês um detox no couro cabeludo, que é indicada para todo tipo de cabelo, principalmente para os cabelos ondulados e cacheados que geralmente usam muito creme para pentear”, explica.

6 .Pontas quebradiças

Fios com as extremidades fracas podem se beneficiar com o procedimentos. “Quando o cabelo faz muito nó e embaraça, é sinal de que está na hora de marcar um detox”, fala Cris.

Veja mais: 6 transformações capilares das leitoras de CLAUDIA para copiar

7. O cabelo não cresce

Você come bem, cuida dos fios e, mesmo assim, eles não crescem… “O cabelo deve crescer no mínimo um centímetro por mês”, fala Cris. Menos do que isso pode indicar problemas no couro cabeludo e uma das atitudes para resolver a questão é buscar um detox.

“O bulbo capilar pode estar entupido com resquícios de produtos, o que leva à dermatite e dificulta o crescimento de novos fios”, explica a terapeuta capilar Marina Marques, do Crystal Hair, no Rio de Janeiro. Nesse caso, o objetivo é desobstruir o bulbo capilar, estimular a circulação sanguínea para ativar o crescimento dos fios.