6 transformações capilares das leitoras de CLAUDIA para copiar

É uma tradição mensal de CLAUDIA convidar uma leitora para ir ao salão e passar por uma transformação para encontrar a melhor versão de si mesma. Por isso, escolhemos algumas das últimas transformações para você se inspirar também:

Long bob com franja lateral

Esse corte é ideal para quem quer fazer uma mudança radical no cabelo aproveitando as estações quentes do ano. As mechas em tom de mel somente nas pontas iluminam e valorizam o rosto.

Corte desfiado para cabelos cacheados

Para definir e armar seus cachos, opte por um chanel desfiado, pois fios muito compridos acabam atrapalhando a definição dos caracóis. Luzes caramelo nas pontas destacam o formato do corte.

Corte médio com luzes

Para quem não gosta de ousar muito, apostar em luzes discretas é uma boa ideia. O desenho da franja desfiada garante ao penteado um ar mais moderno.

Corte acima do ombro repicado

Um corte acima do ombro com as pontas levemente repicadas dão mais movimento ao penteado e iluminam o rosto. O toque especial fica pela parte da frente discretamente mais comprida.

Corte desfiado sem mudar o comprimento

Essa mudança é ideal para quem não abre mão do comprimento dos fios. Uma desfiada leve na franja já é o suficiente para que seu cabelo ganhe muito mais movimento.

Corte abaixo dos ombros com base repicada

Esse corte é para cabelos mais longos, sugerindo o volume e o movimento de um long bob. Para modernizar, os profissionais investiram na tonalidade ice blond, esse loiro frio super atual.

Leia mais: Cabelo curto: 40 ideias de cortes para mudar o visual