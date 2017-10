7 variações rabo de cavalo para se inspirar

Acordou atrasada ou quer fugir do calor sem parecer desleixada? É possível sair bonita de casa e sem gastar muito tempo com um penteado que toda mulher conhece desde a infância: o rabo de cavalo.

Além de ser prático, ele também pode ser usado para grandes eventos. Por isso, trouxemos dicas incríveis para você incrementar o visual e ficar ainda mais linda:

Clássico

Só no close!!😎😊💕💄#diadeshooting#beauty#beleza#moda#make#sónoaplique#rabodecavalo#robertacustodio#gradidao🙏#maquiandoporaí❤️💄 A post shared by Roberta Custódio (@robertamake) on Oct 15, 2017 at 5:20pm PDT

Esse modelo é simples, basta prender o cabelo todo bem firme no alto da cabeça. Uma dica interessante é cobrir o prendedor que você usou com seu próprio cabelo, para dar um charme. Basta usar uma mecha do cabelo e enrolar em volta do nó, fixando com grampos.

O toque principal é finalizar com laquê, cuidando para que os fios não fiquem com frizz durante o dia.

Com trança

#penteados #tranças #rabodecavalo #loiro #blonde A post shared by Studio Douglas Galvao (@studio.galvao) on Oct 15, 2017 at 6:10am PDT

As tranças combinam com qualquer penteado, sempre deixando um ar romântico. Não é difícil: basta fazer uma trança embutida em qualquer região da cabeça (na foto ela está na lateral), e finalizar prendendo o restante do cabelo em um rabo de cavalo, cobrindo o nó com a mecha trançada.

Para cabelos cacheados

Quem tem cachos também pode fazer rabo de cavalo – e fica um arraso! Quanto mais volumoso, melhor, por isso a ideia é prender bem alto. Algumas mulheres induzem o frizz no cabelo que está solto para armar mais. Faça como preferir!

Retrô

#beehive #retroponytail #retro #60s A post shared by Victoria King MUA (@victoriaking18) on Sep 16, 2014 at 10:53am PDT

Esse já é um exemplo mais complicado e que exige tempo, mas quando finalizado, fica incrível. O toque vintage que o “topete” traz é a marca desse modelo.

Baixo

Esse é o tipo mais básico do rabo de cavalo. Basta amarrar todo o cabelo na parte de baixo da sua cabeça. Para dar uma diferenciada, uma dica é cobrir o prendedor com uma mecha do cabelo.

Lateral

Linda! Hairstyle e make by @puntuale. Hoje tem festa na @puntuale com decoração da @taispuntel e muito mais👏🏼👏🏼👏🏼 . . . #hairstyle #make #makedenoiva #makedenoivas#penteadodenoiva#lookdenoiva#lookdenoivas#rabodecavalodelado A post shared by Mother of The Bride (@blogmotherofthebride) on Jan 27, 2016 at 10:17am PST

A maior dica é se jogar na criatividade, finalizando com babyliss e fixador para dar movimento aos fios ou, se achar bacana, deixe algumas mechas soltas. Se você tiver franja longa, melhor ainda.

Tranças afro

Brincos: @palermo.store Choker: @palermo.store Cropped: @afrontbrecho ✨ A post shared by JÚLIA NACONECHNI 🔮 (@junaconechni) on Mar 12, 2017 at 2:09pm PDT

Sabemos que as tranças box braids são práticas e umaótima oportunidade para fazer qualquer tipo de penteado. O rabo de cavalo não fica de fora! Se as suas tranças forem de ponta solta, você conseguirá fazer um rabo sem precisar de elástico, podendo usar algumas tranças para prender tudo. Se for com a ponta presa, um prendedor acabará sendo necessário. Quanto mais alto for o penteado, mais volumoso e bonito fica. Incremente com acessórios afro!

