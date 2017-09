Cinco estilos de trança para fazer no cabelo curto

Um dos penteados mais usados atualmente certamente são as tranças. Além da praticidade, existem várias formas de fazer no cabelo (espinha de peixe, embutida, etc). Mas não pense que só dá para trançar cabelos longos: os curtos também têm vez!

Do corte pixie à trança afro, trouxemos algumas inspirações de penteados com cortes curtos para você copiar e ficar linda. Afinal, todo tipo de penteado tem o seu charme. Confira:

Trança embutida

Esse modelo de trança é um clássico. Trançando mechas do cabelo todo, o penteado é simples de fazer e ideal principalmente para disfarçar o tão temido bad hair day. Veja uma dica de como fazer:

Leia mais: 21 ideias de penteados com tranças

Trança cascata

Cliente linda, estilosa e delicada! #trançacascata A post shared by Jaque Chicalle Esteticista (@chicalletrabalhos) on Sep 12, 2017 at 10:45am PDT

Esse tipo de trança também é embutida, entretanto é feita na lateral do cabelo.

Long bob braids – tranças chanel longo

Quem disse que box braids não podem ter penteados diferentes? Esse penteado afro é ideal para quem quer passar pela transição capilar com estilo.

Se você sabe fazer tranças sozinha, inspire-se no vídeo abaixo. Se não, mostre para o seu(a) trancista se inspirar:

Leia mais: 8 penteados que toda menina em transição capilar deveria fazer

Trança boxeadora

A queridinha, depois da embutida, é a trança boxeadora. O charme dessa trança é que é embutida em ambas as laterais do cabelo, formando um tipo de “maria-chiquinha”.

Não é simples de fazer, exige muita prática. Mas com bastante treino, as suas vão ficar um arraso. Experimente:

Trança nagô-raíz

Essa é a trança embutida lateral para cabelos crespos. O charme desse penteado é que dá para fazer vários desenhos com a trança, além de dar um super volume no restante do cabelo, que fica solto. Você pode fazer em casa ou no salão:

Leia mais: 10 penteados de dia a dia para cabelos cacheados e crespos