5 formas revolucionárias (e práticas) de pintar o cabelo

As mulheres que costumam mudar a cor dos cabelos sabem como o processo é trabalhoso. São horas e horas no salão para chegar ao resultado final. Novos produtos, no entanto, prometem reduzir esse tempo.

Diversas marcas de beleza estão lançando itens para agilizar a coloração. O melhor de tudo é que, em geral, os produtos possuem um preço bem mais em conta.

Confira 5 formas práticas de pintar o cabelo:

Henna

Este é o produto ideal para quem não quer usar as tintas tradicionais para o cabelo. A vantagem é que pode ser usado com os fios secos ou úmidos. Mas fique atenta: o retoque deve ser feito quinzenal ou mensalmente.

Onde encontrar:

Henna Surya 50g Po Castanho, Surya Brasil, R$ 22,40*

Tinta em spray

Esta é uma maneira fácil e rápida de dar adeus aos fios brancos da raiz dos cabelos. É ótimo para aquele último retoque antes de ir a algum evento.

Onde encontrar:

L’Oréal Paris Magic Retouch Castanho Escuro, L’oréal Paris, R$ 28,90*

Retoque rápido

Com o mesmo intuito do produto anterior, este difere no conteúdo: ele é líquido. Assim, o acabamento tende a ficar mais delicado e natural.

Onde encontrar:

Cera Pra Branquinhos Loiro, Quem disse, Berenice?, R$ 29,90*

Maquiagem em gel

Produtos em gel com coloração já chegaram ao mercado e estão fazendo o maior sucesso. Este serve para uma mudança menos radical, já que sai na primeira lavagem.

Onde encontrar:

L’oréal Professionnel Colorful Hair Flash Pro Hair Make-up Gold Digger, L’oréal, R$ 100*

Colorido prático

Quer inovar e mudar a cor do cabelo para um tom mais exótico? Este produto é uma espécie de giz de cera. Tudo o que você precisa fazer é aplicar o produto nas mechas que deseja mudar de cor e está pronto.

Onde encontrar:

Giz Pra Cabelos Vermelivre, Quem disse, Berenice?, R$ 29,90*

