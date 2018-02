Sucesso nos anos 1980, o permanente no cabelo está de volta

Tente se lembrar das atrizes Olivia Newton John e Julia Roberts na juventude. Provavelmente, a imagem que vez a sua cabeça é delas com os cabelos bem volumosos, correto? Assim como muitas mulheres da década de 1980, elas eram adeptas do permanente no cabelo – técnica que cacheia os fios por um período de pouco mais de dois meses.

Depois de o liso perfeito dominar os anos 2000 e das ondas de surfista se destacarem a partir de 2010, agora os cachos volumosos voltaram com tudo e, com eles, a busca por permanente nos salões. No entanto, com uma pequena mudança em relação ao passado: antes o volume extra era valorizado, com ajuda de muito spray e escovação para trás. Agora, o permanente volta em uma versão mais suave, conta o badalado cabeleireiro norte-americano George Papanikola à InStyle.

“Existem técnicas modernas, onde a metade superior dos cabelos pode ser mais reta, com a curva começando no comprimento médio. A outra grande mudança é usar uma haste maior no processo para criar uma flexão solta e macia no cabelo. Também vimos uma grande mudança das ondas ultra estilizadas para uma textura mais seca do ar natural”, diz o especialista.

As hastes de permanente são conhecidas no Brasil como “bigudinhos”. Como conta George, atualmente as mulheres estão optando por bigudinhos mais grossos para criar ondas mais naturais. O cabelo em corte repicado também contribui para o efeito volumoso nos fios.

Assim como a escova progressiva, o permanente utiliza-se de produtos químicos para causar o efeito duradouro na mudança da estrutura do cabelo.