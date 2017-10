O início da temporada de dias quentes começou com a chegada da primavera! A previsão é de que, este ano, as temperaturas fiquem acima acima da média histórica, que geralmente marcam em torno de 28°C, de acordo com estimativa do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).

Ter o cabelo comprido pode ser um problema para enfrentar o calor nesta época do ano. Afinal, os fios abafam o pescoço e contribuem para a elevação da temperatura corporal. Porém, para quem não tem a intenção de se desfazer das madeixas, o truque é apostar em penteados práticos e bonitos para refrescar o corpo. Selecionamos alguns para lhe ajudar!

1. Coque

O coque é aquele penteado que dificilmente sai de moda, não importa a estação. Em dias quentes, ele é perfeito para refrescar o corpo e permitir que a nunca seja ventilada.

Aposte no tradicional coque alto, como o da atriz Deborah Secco, 37 anos, ou em outras possibilidades do penteado, como o coque lateral, o baixo, em nó, em leque, desfiado ou com volume.

2. Rabo de Cavalo

A cantora Ivete Sangalo, 45 anos, não costuma ficar parada no palco durante suas apresentações. Consequentemente, a temperatura da artista vai às alturas. Uma técnica para afastar o calor é prender o cabelo em um bonito rabo de cavalo no topo da cabeça.

A técnica também funciona muito bem em cabelos cacheados, como o da atriz Sheron Menezzes, 33 anos, que tem a ajuda do volume natural para dar forma ao penteado.

3. Tiara de tranças

Inove na hora trançar o cabelo. Uma opção é fazer duas tranças no estilo maria-chiquinha e amarrá-las como fossem uma tiara na cabeça – igual à da atriz Isis Valverde, 30 anos – em vez de deixá-las soltas ao corpo.

4. Fios Meio Presos

Para quem não curte amarrar o cabelo completamente, a opção é prender apenas metade dos fios. Puxe duas mechas acima das orelhas e amarre-as na parte de trás da cabeça em um rabo de cavalo ou em um mini coque, como fez a blogueira Camila Coutinho, 30 anos.

5. Rosto livre

Se você preza pela liberdade e pelo movimento dos fios, mas não está muito a fim que eles fique caídos sobre o rosto, faça como a atriz Paolla Oliveira, 35 anos, e amarre um lenço como se fosse uma tiara.

