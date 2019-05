Os 8 melhores tons de cabelo acobreado para arrasar

Sabe aquele efeito que fica no cabelo quando você passa muito tempo no sol? Então, esse tom acobreado está fazendo o maior sucesso no mundo dos hair stylists.

O cobre fica perfeito em qualquer tipo de cabelo e pode ser aplicado de muitas formas diferentes. Para aquelas mulheres que não querem arriscar pintar todo o cabelo de uma vez, dá para aderir à tendência apenas fazendo umas luzes. Mas se você é daquelas que gosta de mudar radicalmente, existem diferentes tonalidades de cobre que você pode escolher.

Confira 8 estilos diferentes de cabelo cobre para se inspirar:

Leia também: Este tom de loiro possui a manutenção mais fácil de todas

+ 9 cortes de cabelo para sair do comum

Siga CLAUDIA no Youtube