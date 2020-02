Peeling para controlar a oleosidade do cabelo

O peeling capilar pode ser feito a cada 15 dias

Você não consegue ficar um dia sem lavar seu cabelo senão ele fica grudento e oleoso? Boas notícias para você: o peeling capilar, feito com argila e pré-xampus esfoliantes, é a solução. “Enquanto a maioria dos tratamentos capilares só age nos fios, o peeling capilar também trata e melhora a saúde do couro cabeludo, que é a base do cabelo”, diz a dermatologista Inaê Machado. “Ainda favorece a renovação celular e ativa a circulação sanguínea, o que aumenta a chegada de nutrientes ao bulbo capilar (raiz). Por isso, os fios crescem fortes e saudáveis”, explica. Para garantir menos oleosidade e mais brilho, aposte no peeling a cada 15 dias.

“Esse tratamento jamais deve ser feito quando existem feridas, lesões ou acne no couro cabeludo, porque pode agravar o problema”, alerta o tricologista Luciano Barsanti. Por isso, converse bastante com o seu cabeleireiro ou esteticista para descobrir o melhor método de peeling para o seu caso.

Que tal aproveitar o momento beleza para, além de tratar o couro cabeludo, dar aquela hidratada nos fios? Faça assim: depois de aplicar a argila ou pré-xampu, espere o tempo de pausa e enxágue. Aí, lave os fios com um xampu de limpeza profunda e aplique uma máscara hidratante. Prontinho! Seu cabelo estará novinho em folha e longe de resíduos como cloro e sal. Perfeito para salvar os fios depois de uma temporada bem aproveitada na praia ou na piscina.

Cada um possui um modo de uso, mas geralmente eles devem ser aplicados antes do xampu, como a argila. Por isso, é essencial seguir as instruções da embalagem.

Na hora de enxaguar o cabelo, pode ser que tanto a argila quanto as partículas esfoliantes deixem você um pouquinho aflita, já que são bem difíceis de serem tiradas do cabelo. Calma! Há um truque simples para essa hora difícil. Antes de retirar a argila ou o pré-xampu do cabelo, aplique condicionador anticaspa no couro cabeludo. Ele vai fazer com que as partículas saiam facilmente dos fios sem deixá-los pesados ou oleosos.

