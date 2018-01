Os penteados do Globo de Ouro que são tendência para você copiar

O beauty artist do Criar Fabinho Araújo acompanhou o Globo de Ouro com CLAUDIA e comenta o que foi tendência no tapete vermelho e você pode copiar:

DAKOTA JOHNSON

“O visual da Dakota ficou muito bem casado, com rabo baixo e franjinha. Cabelo mais desfiado, com frizz. Beauty em tons rosados. Gostei muito.”

2) Kendall Jenner

“Linda com cabelo texturizado, undercut. Make mais nude, com pêssego, coral. Muitas famosas usando essa tendência de make.”

3) HEIDI KLUM

“Fantástica. Muito sofisticada. Provavelmente um coque banana com efeito molhado (wet hair). Para copiar o look, use gel em spray, que facilita a distribuição do produto. O gel em creme também pode ser usado, mas aplique aos poucos e penteie em seguida. Se exagerar no gel, retire com papel toalha. Dependendo do produto, ele pode ressecar os fios. Uma dica é misturar umas gotinhas de óleo capilar no gel para deixar os fios mais nutridos.”

4) KATHERINE LANGFORD

“Chique, sofisticado. Cabelo lindo, de lado, messy. Esse semipreso, essas estrelinhas, deixaram o visual moderno. Fica lindo em uma noiva também.”

5) MILLIE BOBBY BROWN

“Coque mais trança, gosto deste cabelo. Mas atenção: você tem que começar pela trança na parte de baixo e com o cabelo que sobrar, fazer o coque. Se fizer ao contrário, não dá certo.”

6) HALLE BERRY

“Halle Berry está lindíssima aos 51 anos. Mais uma vez aparece a tendência franjinha + meio rabo, rabo baixo”.

7) SHARON STONE

“Escova ondulada no cabelo curto fica muito bonito!”

8) JESSICA CHASTAIN

“Está fantástica. Outra que aposta na elegância e na simplicidade do cabelo de lado, com make nude e boca vermelha. É uma tendência forte, com make nude, pêssego.”

9) ANGELINA JOLIE

“Fantástica, totalmente clássica.”

10) CATHERINE ZETA-JONES