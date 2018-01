Os olhos de Angelina Jolie e outras tendências de maquiagem

Delineador, metalizados, tons quentes nos olhos e batom cereja.

Esses são os quatro destaques de tendência em maquiagem no Globo de Ouro apontados pela Juliana Rakoza, que acompanhou a premiação com CLAUDIA. Ela é make-up artist, idealizadora da Beauty4Share, startup com foco digital para influenciadores, profissionais e interessados em beleza, e embaixadora da Maybelline NY.

A estrela Angelina Jolie usou para realçar os olhos um dos hits: o delineador.

Millie Bobby Brown, a Onze / Jane Ives da série Stranger Things da Netflix, também apostou no delineado.