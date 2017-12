5 motivos que fazem seu cabelo se quebrar

Quem nunca sofreu com cabelos quebrados? Investigamos os motivos para saber direitinho como evitar que isso aconteça e, assim, manter os fios sem lindos.

Vem ver como combater a quebra dos fios!

1 Falta de hidratação

Sem estarem bem hidratados, os fios ficam muito mais propensos a quebrar. Por isso, garanta que está dando ao seu cabelo o amor – e o tratamento hidratante que ele merece. A rotina deve começar com o shampoo e condicionador certos para o seu tipo de cabelo.

2. Muito secador e chapinha

Não é segredo que as ferramentas térmicas tornam seu cabelo mais fraco e mais propenso a quebrar ao longo do tempo. E, como você pode imaginar, é ainda pior se você não usar proteção contra o calor.

Se você costuma usar secador, chapinha ou modelador de cachos todos os dias, tente mudar essa rotina e diminuir a frequência para uma ou duas vezes por semana.

Assim, vai salvar suas pontas. E usar protetor térmico é essencial, ok? E quando for usar a chapinha (no máximo uma vez por semana e com placas de cerâmica), não a deixe em contato com o cabelo por mais de 5 segundos.

3. Secar cabelo ensopado

Melhor tirar um pouco a umidade dos fios antes de começar a escova. você seca. Aperte – não esfregue – com a toalha de microfibra, o que é menos prejudicial (e causa menos frizz) do que o turbante clássico de toalha felpuda clássico. E, mais uma vez, use protetor térmico.

Mais uma coisinha: puxar o fio com a escova enquanto joga o jato de ar quente sobre ele, de verdade, coloca a saúde do fio em risco. Por isso, prefira os secadores iônicos (com pelo menos 2.000 watts de potência), que secam os fios antes de eles se sobreaquecerem. Sem aproximar demais o bocal do cabelo, ok? E use uma escova grande com cerdas sintéticas lisas.

4. Muita química

Quem colore os fios sabe a luta que é mantê-los saudáveis e fortes, já que a tintura constante contribui diretamente para a quebra. Alguns danos severos podem até obrigá-la a cortar o cabelo para que ele consiga recomeçar. As fãs da progressiva precisam investir em tratamento de queratina.

5. Dormir em fronha de algodão

Acredite ou não, sua fronha de algodão amado pode fazer seu cabelo quebrar mais do que o habitual, pois cria fricção entre o fio e o tecido enquanto você dorme. Prefira cetim ou seda.