Moreno iluminado: tom de cabelo é um dos queridinhos das celebridades

View this post on Instagram

Outro dia sonhei que minha bebê nasceu com todos os dentes, com o sorriso igual ao meu 🙈😆, depois sonhei que nasceram 2 bebês com barba , ontem sonhei que ela comia tudo o que via pela frente, tenho sonhado com pessoas que nem conheço… Todos os sonhos mais estranhos e esquisitos que puderem imaginar estou tendo. Não dá nem pra contar pra analista. E descobri que isso faz parte da gestação. Que é comum para as grávidas. Fiquei tão feliz de saber que não sou a única doida. Quem mais aí tem passado por isso? Contem pra mim, quero me sentir mais normal. 😁🙈😆🤰🏻👶🏻❤️ #mamaedeprimeiraviagem #babygirl #babybump #familia #maedemenina