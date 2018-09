Headclub: conheça a plataforma com cursos online para quem ama beleza

Se você anda pensando em trabalhar ou empreender no segmento de beleza (ou simplesmente adora esse universo) vai adorar conhecer o Headclub, plataforma que oferece cursos online com os profissionais mais renomados no mercado. Recém-lançada pelo grupo Worldcomexx, reúne conteúdos relevantes e essenciais para quem quer investir na área.

A ideia é justamente democratizar o acesso à informação de profissionais de peso, responsáveis pelas belezas de capas e ensaios das principais revistas do país, além de cortes e styling de diversas celebridades. Na lista dos “mestres” estão: Andrea Romano, Celso Kamura, Charles Veyiga, Deise Garcia, Jhon Prado, Marco Antônio de Biaggi, Maurício Pina, Paulo Persil, Robson Trindade e Sergio G. Cada um deles divide com os assinantes o que sabem (e fazem) de melhor em suas carreiras de sucesso.

Ao fazer a inscrição na Headclub, o aluno pode escolher entre os conteúdos disponíveis (videoaulas, editadas como séries e divididas em temporadas), na data e horário que desejar. Cada “box” de conteúdo custa 550 reais – a inscrição dá direito a 400 reais em produtos de cabelo (de marcas como Joico, Revlon Professional, American Crew, Mediterrani).

Serviço:

www.headclub.com.br