Os melhores cortes de cabelo para quem tem fios finos

Manter o volume e o movimento do cabelo está no topo das dificuldades para quem tem fios finos. Porém, nem tudo está perdido. Com a ajuda do corte certo, o cabelo ganha a vida desejada.

Franjas longas

A atriz Keira Knightley, 32 anos, que é dona de fios bem finos, gosta de inovar bastante quando o assunto é corte de cabelo. Neste look, a artista apostou em franjas bem longas, na altura do queixo, para dar contorno ao rosto. Os demais fios do cabelo foram cortado próximos aos ombros para garantir o volume do corte.

Longos retos

Antes de raspar o cabelo, a atriz Kate Hudson, 38 anos, era adepta dos fios compridos.

O truque da estrela hollywoodiana para deixá-los volumosos estava no corte: todos os fios igualmente finalizados em linha reta na altura dos ombros.

Franja curta

O volume dos fios também pode ser conquistado com a ajuda da franja curta similar a da atriz Emma Stone, 29 anos, na premiere do filme Magia ao Luar (2014). Os fios curtos são estratégicos quando o preenchimento está difícil de ser conquistado na parte longa do cabelo.

Bob

O cabelo médio na altura da nuca, ou bob, é uma saída para quem busca movimento para os fios finos. O corte é a aposta da atriz Carey Mulligan, 32 anos.

Curto com topete

Para quem quiser radicalizar, uma opção é o curto com topete. O corte é inspirado na atriz Scarlett Johansson, 32 anos, que deixou os fios bem batidinhos nas laterais da cabeça e longos no topo.

