Fios cacheados pedem cuidados extras

Cachos e ondas nunca foram tão valorizados como agora, mas exigem atenção especial. É que o cabelo crespo costuma sofrer com o ressecamento. Como os caracóis impedem que a oleosidade natural da raiz “desça” pelos fios, o resultado é um couro cabeludo oleoso e pontas secas.

Outro problema recorrente é provocado pelo desconhecimento do jeito certo de valorizar o aspecto cacheado e ondulado. A maneira de lavar, secar e, principalmente, de pentear e modelar o cabelo conta muito. Listamos alguns cuidados para adotar já:

. Comece sempre penteando o cabelo a partir das pontas, pois é muito mais fácil tirar os nós que podem surgir ali. Depois, passe para a parte de cima, mais perto da raiz.

. Evite pentear o cabelo após secá-lo, pois pode desmanchar os cachos e deixar os fios arrepiados. Em vez disso, seja generosa na aplicação do condicionador e penteie os fios durante o banho. Você pode usar os dedos ou um pente de madeira com dentes largos, que desembaraçam sem provocar quebras. Escova, jamais!

. Secar com o secador é melhor, ainda mais se você encaixar o difusor. Ele deixa o vento passar, ao mesmo tempo em que filtra o calor, permitindo que os cachos se formem. Vale lembrar que não é preciso pentear os fios depois de secos, ok?

. Para modelar com estilo, o melhor aliado é o creme para pentear. Aplique uma pequena quantidade das pontas para cima se os seus cachos forem do tipo finos. Cachos grossos ou crespos exigem aplicação mecha por mecha para um resultado mais bonito.

. O creme para pentear pode ser uma mão na roda também naqueles dias de alta ou baixa umidade do ar, quando o frizz (linkar matéria sobre frizz) surge com força total. Ele ajuda a assentar os cachos e a manter os fiozinhos rebeldes disciplinados.

. Já o óleo reparador é excelente para combater o ressecamento, dar brilho e selar as pontas. Pode ser usado como pré-shampoo, agindo por 2 minutos em todo o cabelo antes do enxágue e da lavagem com shampoo e condicionador. E, também, como finalizador ou protetor antitérmico, logo na sequência do secador.

. O cabelo cacheado pode e deve ser lavado diariamente, mas é preciso usar produtos adequados para esse tipo de fio. Opte por itens da mesma linha, pois há maior eficiência nos resultados.

Opção certeira

À base de colágeno vegetal, a linha OX Cachos Controlados é perfeita para manter os cachos definidos e hidratados por mais tempo. Suas propriedades formam uma espécie de película de proteção contra a umidade, blindando o cabelo contra o frizz e garantindo brilho, textura e forma.

São quatro itens: shampoo, condicionador, creme para pentear e óleo reparador. A linha OX Cachos Controlados conta com o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, fragrâncias fixadoras concentradas e é livre de sal, silicones pesados e óleos minerais.