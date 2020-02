Faça seu cabelo crescer!

Com alguns cuidados diários, seu cabelo vai crescer forte e saudável

Foto:Dreamstime

Já conhece a esfoliação (ou peeling) capilar? “Indicado para quem tem cabelo crespo, oleoso, sofre com caspa ou queda, o tratamento limpa o couro cabeludo e acelera o crescimento”, diz a cabeleireira Sonia Nesi. Veja como fazer seu cabelo crescer mais de 1 cm ao mês!



Receitas caseiras

Econômicas e eficientes, fazem milagres!

Esfoliante de maracujá

Bata no liquidificador a polpa de 1 maracujá. Aplique a mistura no cabelo, massageando o couro cabeludo com movimentos circulares durante 2 minutos. Por fim, enxágue. “Se não tiver maracujá em casa, substitua-o por morangos”, diz Sônia.

Esfoliante de limão

Misture o suco de 1 limão com açúcar, em quantidade suficiente para obter uma pasta cremosa. Massageie o couro cabeludo com essa mistura por 2 minutos. “A fruta funciona como adstringente, purificando e removendo a oleosidade”, diz.



6 razões para esfoliar o cabelo

1. Limpa pra valer

O uso de finalizadores, musses, sprays e pomadas deixa o cabelo sem vida. Isso sem falar da oleosidade, poluição e suor. “A esfoliação retira resíduos dos fios e do couro cabeludo”, diz Sônia.

2. Estimula o crescimento

O tratamento remove as impurezas e desobstrui os poros. Assim, aumenta a oxigenação da região e dá força para o fio crescer!

3. Potencializa a ação de hidratantes

Livres de resíduos e células mortas, os fios absorvem melhor os nutrientes das máscaras de hidratação.

4. Deixa os fios soltinhos

As microesferas presentes no esfoliante absorvem o óleo do cabelo. Assim, os fios ficam leves e soltos.

5. Diminui a caspa

A esfoliação promove a renovação celular. Isso impede a proliferação de fungos e bactérias e reduz descamações e o excesso de óleo, problemas que causam a caspa.

6. Não tem contraindicações

Todo mundo pode fazer esfoliação. Mas quem possui pontas secas, deve, depois da limpeza, fazer uma hidratação caprichada. Outro alerta: dê um intervalo de três dias entre a esfoliação e o tratamento químico, seja ele tintura ou alisamento. O couro cabeludo, quando livre de oleosidade, pode sofrer com alergias e irritações.

Produtos esfoliantes

Foto:Divulgação

1- Pré-xampu desintoxicante, Eh! Cosméticos, R$ 27*

2– Xampu Super Peeling Hair, Ox, R$ 14*

3- Xampu Esfoliante Peeling Hair, Vita Derm, R$ 19*

4- Derma Exfoliating Xampu, Keune, R$ 49*

5- Esfoliante capilar, Alpha Line, R$ 25*



*Preços pesquisados em abril de 2011