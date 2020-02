Expert ensina a cuidar do cabelo cacheado

“O que mais gosto no cabelo curto é poder acordar e arrumá-lo bem rápido. Diferente do cabelo longo de Isabel, que demora pra ficar pronto”, dia Camila Pitanga

Foto: Divulgação Rede Globo

Na vida real, Camila Pitanga usa o corte chanel. Mas, para viver a personagem Isabel, na novela global Lado a Lado, ela coloca um aplique que exige duas horas de trabalho – uma tarefa comum para quem tem cabelo cacheado. “Como esses fios são mais frágeis, exigem mais cuidados”, diz a especialista em cabelos crespos e cacheados Lucia Santana, coordenadora do Beleza Natural.

8 dicas para manter os cachos perfeitos

1. Hidrate o cabelo duas vezes por semana.

2. Faça reconstrução à base de queratina a cada 15 dias.

3. Não use água quente para lavar o cabelo.

4. Não esfregue a toalha nos fios, apenas amasse as mechas.

5. Só desembarace o cabelo debaixo do chuveiro, usando sempre um pente de dentes largos.

6. Evite tratamentos termoativos.

7. Passe longe da chapinha.

8. Use o difusor sempre em temperatura média.

Dicas: Não use navalha ou desfiadeira. A ponta do cabelo fica elétrica e o cacho perde o formato!

O que fazer se você tem cachos:

1. Com frizz

Use leave-in com o cabelo úmido para deixar os fios com efeito modelado e sem arrepiados. Se quiser um efeito mais natural, passe reparador de pontas à base de silicone para soltar os cachos.

2. Oleosos

Lave a cabeça com xampu só duas vezes por semana. O leave-in deve ser aplicado no comprimento e nas pontas, e em pouca quantidade. Evitar que o creme toque a raiz é o segredo para os fios não ficarem oleosos.

3. Secos

Hidrate os fios em casa duas vezes por semana. Quando quiser fazer algum tratamento no salão, as melhores ténicas são a hidratação intensiva ou a reconstrução à base de queratina (uma vez a cada 15 dias).

4. Sem formato

Aplique leave-in no comprimento dos fios. Penteie o cabelo por partes, de baixo para cima (primeiro nas pontas e depois na raiz). Amasse as mechas com a mão em concha. Isso ajuda a definir os cachos.