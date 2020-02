Dicas para ter o cabelo dos sonhos

Quem não sonha com os cabelos

lindos de Grazi Massafera?

Foto: Divulgação

Seja qual for seu tipo de cabelo, toda mulher sonha em ter fios lindos e saudáveis – literalmente o cabelo dos sonhos. Bom saber que, por conta de suas diferenças, cada madeixa pede um tipo de cuidado. Conversamos com Nilo Leal, cabeleireiro da Casa Mauro Freire, de São Paulo, que ensinou alguns segredinhos preciosos.

Liso, leve e solto

Fios escorridos fascinam qualquer mulher, não é verdade? Têm um brilho natural incrível e são fáceis de lidar, como os da sempre maravilhosa Grazi Massafera. Mas nem por isso podem ficar sem o tratamento adequado.

Lavagem: use xampu neutro, que limpa sem agredir o couro cabeludo. ”Se a raiz é oleosa escolha um adstringente e intercale-o com um xampu emoliente. E não dispense um creme com proteínas sem enxágüe nas pontas para fechar a cutícula e manter o brilho”, ensina Nilo Leal.



Hidratação: uma vez a cada 15 dias aposte em uma máscara com vitaminas, aminoácidos e queratina, que nutre as fibras capilares deixando-as resistentes.

Penteado: a dupla perfeita para um look incrível é secador e bob. Faça uma escova e depois coloque bob na raiz para dar volume e movimento aos fios. Para conservar o brilho e a maciez, aplique fluido de silicone no comprimento e pontas.

Ondulado com balanço

Gisele Itié e seu visual arrasador:

nada de opacidade

Foto: Michel Angelo

Esse cabelo tende a ser opaco e sem vida – a ordem é manter o ressecamento a perder de vista e ter fios tão lindos como os da atriz Gisele Itié. Para tanto, siga algumas dicas e cuidados:

Lavagem: o xampu e condicionador adequados devem ter componentes que impedem a perda de nutrientes e hidratam.



Hidratação: cremes sem enxágue são uma boa, pois evitam que a umidade natural dos cabelos evapore. Uma hidratação a cada dez dias é essencial para garantir elasticidade aos fios.



Penteado: retire o excesso de umidade com o secador e, em seguida, amassar as pontas com o difusor. Para conseguir ondas definidas, use mousse ou leave-in ativador de cachos. E abuse do babyliss!

Crespo com muito estilo

Quer um visual lindo como de

Sheron Menezes? Siga as dicas

Foto: Ernani D’Almeida

Naturalmente seco, desidratado e pobre em queratina o crespo é bastante frágil. Para conquistar o visual tão lindo quanto o da atriz Sheron Menezes, alguns cuidados são essenciais, como:

Lavagem: como o couro cabeludo é seco e o fio, ressecado, adote produtos com fórmulas hidratantes, como uréia e gérmen de trigo. ”Lave no máximo duas vezes por semana para não danificar ainda mais”, afirma Nilo.

Hidratação: cachos bonitos pedem hidratantes potentes. Os elaborados com óleos, como de abacate e amêndoas, são boas opções. Máscaras de tratamento, aplicadas uma vez na semana, ajudam a recuperar a elasticidade e a maciez.

Penteado: ”Retire o excesso de água com uma toalha macia e amasse os fios para definir os cachinhos usando um leave-in com base gelatinosa”, diz Nilo.