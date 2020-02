Deixe seus cabelos à prova de qualquer problema

Prefira uma escova redonda grande para alisar a franja

Foto: Getty Images

Falta de volume

Levante a raiz: com o cabelo seco, separe uma mecha da parte superior da cabeça. Com uma escova média ou grande, puxe-a para cima. Segure-a no alto e direcione o secador (ar frio) de baixo para cima. Repita em todas as mechas do topo da cabeça. No final, aplique fixador de jato seco.

O truque do coque: abaixe a cabeça e jogue todo cabelo para frente. Desembarace com os dedos (do couro cabeludo para as pontas). Ainda nesta posição, faça um coque na altura da testa. Levante e deixe o coque sob ação do secador (ar quente) por dois minutos. Finalize com jato de ar frio e solte as madeixas.

Fios arrepiados

Se for liso: use secador (ar frio) de cima para baixo. Se o arrepiado insistir, use reparador de pontas – espalhe bem uma gota na palma das mãos e aplique sobre os fios. “Prefira escovas/pentes com cerdas de madeira, que não aumentam a estática dos fios, principal causadora do frizz”, diz Bruno Fernandes, técnico da empresa Vis*.

Se for cacheado: nada de secador – o fio pode armar! Misture na palma da mão um pouco de creme para pentear com gotas de reparador de pontas e aplique no cabelo. “Fios não lisos precisam de certo peso para fazer sumir o arrepiado. Daí o creme”, diz Bruno.

Franja desajeitada

Alisamento manual: escolha uma escova redonda grande – de um tamanho que não dá para fechar a mão em volta. Enrole a franja e dê um jato de ar frio para modelar. Outra opção: chapinha. “Antes, aplique silicone líquido que não umedeça os fios para não queimálo”, diz Nino Brazil, da Live.Life.

Lava rápido: se os fios estiverem muito oleosos, lave apenas a franja. Prenda o restante do cabelo com um coque clássico baixo (na altura da nuca). Prontinho: ao vê-la, as pessoas deduzirão que todo o cabelo – que estará preso e, por isso, disfarçado – acaba de ser limpo, como a franja.

Muito volume

Santo creme: divida as madeixas em quatro partes e aplique creme para pentear ou o leave-in com as mãos, pelo lado de dentro. “Só não funciona se aplicar o produto por cima dos fios. Aí, falta peso na parte interna da cabeleira, que arma”, explica Bruno.

Prevenir sempre ajuda: à noite, aplique silicone nos fios e faça uma trança. Na manhã seguinte, quando soltar as madeixas, elas estarão muito mais fáceis de manusear, com menos volume e nada marcadas. Essa dica vale também para fios lisos e longos. “A trança garante que os fios não amanheçam embaraçados”, ressalta Bruno.

Aplique uma pequena quantidade de reparador para evitar pontas espichadas

Foto: Getty Images

Ondulado sem forma

Valorize o natural… Jogue todo o cabelo para frente e desfie as madeixas com os dedos. Ainda nesta posição, aplique creme para pentear. Em seguida, jogue o cabelo para trás e amasse um pouco com as mãos. “Se quiser, use musse no lugar do creme, mas em menor quantidade”, explica Bruno. Para não atrair mais poluição quando sair nas ruas, tire o excesso da umidade dos fios com uma toalha.

…ou alise por um dia: com uma chapinha, ajeite os fios, deixando-os lisos. “Só não esqueça de proteger os fios com um silicone que não vá umedecer as madeixas”, diz Nino.

Oleosidade

Se não conseguir lavar: como é uma medida emergencial, você pode usar o truque de aplicar talco na raiz. Apenas tome cuidado com a quantidade:

. Coloque um pouco de talco na palma da mão.

. Aplique direto na raiz, batendo com os dedos para espalhar.

. Em seguida, use um jato frio de secador para tirar o excesso do produto.

. Certifique-se de não sair de casa com resíduos do produto na roupa! “Por questão de higiene, não use mais de uma

vez por semana. O melhor é lavar os fios”, alerta Bruno.

Pontas espichadas

“Problema mais frequente em fios com progressiva ou definitiva; o correto é cortar as pontas quando não conseguir mais dar forma a elas”, alerta o diretor da Live.Life.

Prenda e mude! Aplique uma pequena quantidade de reparador de pontas (para dar formato natural às pontas) e prenda o cabelo num coque. Então, aplique um jato de ar quente e, em seguida, mude para o ar frio. Solte os fios e pronto! “Não escove o cabelo, pois ficará com aspecto pesado”, alerta o técnico da Vis.

Enrole com a chapinha: use a chapinha como se fosse um babyliss, virando para dentro.

Fio com marcas

Madeixas lisas: use o secador rapidamente, com jato quente e frio na sequência. Use uma escova tipo raquete, de cerdas flexíveis, para pentear enquanto usa o secador.

Madeixas não lisa: o ideal é usar um umidificador de cachos. Caso não tenha o produto, misture um pouco de água com o creme para pentear – na palma da mão mesmo – e passe os dedos por entre os cachos. Em seguida, amasse-os para dar forma.

Quer prender? Use acessórios florais – estão com tudo! Coque e tranças são ótimos para desviar a atenção dos fios.