Débora Nascimento fala sobre sua relação com os cabelos cacheados

Foto: Divulgação Rede Globo

Ela precisou manter os cabelos lisos durante a novela “Avenida Brasil” para interpretar Tessália, a vencedora do concurso “Garota Chapinha”; mas bastou a trama chegar ao fim para Débora Nascimento assumir de vez os cachos. Agora na pele da brejeira Taís, em “Flor do Caribe”, a beleza natural entrou em cena e liberou as madeixas da atriz das chapinhas e químicas. “Adoro os meus cachos”, confessa.

Taís, de “Flor do Caribe”, versus Tessália, de “Avenida Brasil”

Foto: Divulgação Rede Globo

A adoração atual pelos fios encaracolados e volumosos é resultado de um processo longo. “Da infância até a adolescência, não soube muito como cuidar do meu cabelo. Minha mãe não sabia como me instruir para deixar o cacheado bonito, então eu penteava de qualquer jeito e não usava os produtos certos. Ele ficava com uma textura estranha, sem forma nenhuma. Eu detestava. Queria ter o cabelo liso como a maioria das meninas da minha sala na escola. Queria fazer chapinha, mas não tinha dinheiro nem para fazer escova. Por isso andava sempre com coque”, conta Débora.

A frustração só teve fim na fase adulta, quando ela aprendeu a cuidar melhor dos fios e entendeu que o cabelo natural precisava ser assumido. À revista BOA FORMA, ela declarou: “Meu cabelo natural define quem eu sou, mostra minha personalidade”. Para mantê-los sempre lindos, soltos e com o volume desejado – “quanto mais melhor” -; alguns cuidados capilares entraram para a rotina de beleza. “Até porque na minha profissão uso muito babyliss, secador, e isso desgasta bastante”.

Foto: AgNews

No dia a dia, Débora está sempre munida de um leave-in, que protege os fios contra agressões externas. O creme para pentear é outro aliado e ajuda a refazer os cachos quando necessário. Mas o grande destaque fica por conta do consumo de água. “São pelo menos dois litros e meio por dia. Tenho um galãozinho azul, que é meu companheiro. Levo para cima e para baixo, e acabei me acostumando a beber e a me hidratar muito. Faz bem tanto para a pele, quanto para o cabelo. Os fios ficam muito mais ressecados quando reduzo a quantidade.”

Na hora das lavagens, ela também tem seus truques: usa produtos específicos para cabelos cacheados e nunca esfrega os fios com a toalha, apenas amassa as mechas. “E sempre que possível faço hidratação no salão”. Cauterização também está na lista de seus tratamentos profissionais preferidos.

Hoje, mais segura com o visual natural, ela diz que só aceita mudar as madeixas por conta do trabalho. Também à BOA FORMA, disse: “Quando trabalhei como modelo, fiquei de todo jeito: ruiva, loira, lisa… Uma vez, morando na Tailândia, fiquei loira e cortei o cabelo curto. Achei interessante a mudança, mas não faria novamente a não ser para uma personagem”. Não à toa se tornou embaixadora da linha Seda Keraforce Original e Química ideal para cabelos crespos.