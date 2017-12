Cortes de cabelo para começar 2018 cheia de pique

Quem não tem vontade de fazer tudo diferente no novo ano que vem chegando? Bem, você não precisa esperar para mudar o look. A aposta do momento, que pipoca no Instagram, são os cortes acima do pescoço –não são duas ou três famosas que aderiram, mas várias! Perca o medo da tesoura e inspire-se. Bônus: o cabelo fica mais fácil de secar e de cuidar, no verão, sem perder a versatilidade.

Long bob versátil

A top model Bella Hadid investiu num long bob cheio de brilho, com a base reta. Cá entre nós, esse é o novo longo (quase não se vê celebridade com os fios mais longos que isso). Esse comprimento, mesmo não sendo longo, permite que a modelo use rabos de cavalo superpuxados, uma de suas marcas registradas na noite.

Bob + wet look

Enquanto isso, a atriz Margot Robbie apostou num corte mais curto para seus fios loiros muito claros. E ela usa e abusa como ninguém da textura wet look. Se Margot usa a tendência até no tapete vermelho, por que não transformá-la em seu penteado descolado de verão? É prático, rápido…

A versão morena para o mesmo corte ficou por conta de Mila Kunis, que alterna entre os fios chapados e para fora e o com brilho e com as pontas voltadas para dentro.

Pixie moderno

A atriz Kristen Stewart, musa de Karl Lagerfeld e da grife Chanel, surgiu primeiro com um corte “joãozinho”. À medida que o pixie com inspiração nos anos 80, irreverente e supercool foi crescendo, ela manteve as raízes mais escuras e naturais. Look sob medida para usar e abusar de maquiagem intensa e acessórios marcantes.

