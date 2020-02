Como usar máscara capilar

Ordem dos fatores: 1(xampu)+ 2(máscara)+ 3 (condicionador) = cabelo maravilhoso

Foto: Getty Images

A máscara

Existem vários tipos no mercado: hidratante, nutritiva, anti-frizz. e por aí vai. Algumas têm ação rápida (respondem em 3 minutos) e podem ser aplicadas no chuveiro. Outras exigem um ritual

mais demorado (30 minutos) e pedem touca térmica.

Hora de aplicar

Uma das camadas que constitui a fibra capilar é a cutícula, espécie de escama que fica na parte externa e é responsável por regular a entrada e a saída de água do fio. “Ao aplicar o xampu no cabelo, sua ação detergente abre a cutícula para a limpeza e é nessa etapa, pós-xampu, o momento ideal para o uso da máscara. Assim, os ingredientes do creme penetram melhor no cabelo, promovendo reparação e tratamento da estrutura capilar”, explica o cabeleireiro Victor, do salão Vimax Art Hair Beauty (SP). Como o condicionador tem a função de amaciar o fio e selar as escamas, ele deve ser passado por último, ok?

Dica para fios oleosos

Se você tem o cabelo oleoso, use a máscara antes do xampu, com os fios ainda sujos. “Umedeça as mechas e aplique o produto. Após o tempo de pausa recomendado pelo fabricante, lave a cabeça com xampu e condicionador”, ensina Victor.

Sugestão de produtos



Foto: Divulgação.

1. Máscara Frutoterapia Monoï & Argan, Nativa Spa, R$35,99*

2. Máscara Alexandre Herchcovitch , Truss, R$75*

3. Máscara Total Color, Griff Color, R$36*

*Preços pesquisados em agosto/2012