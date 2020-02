Como secar o cabelo do jeito certo

Para fechar as cutículas dos fios, finalize todo o procedimento com jatos frios do secador

Foto: Dreamstime

Quer saber como eliminar o frizz do cabelo de vez? Além de produtos, confira sete dicas para secar os fios sem erro:

1. Tire a umidade

Elimine apenas o excesso de água com uma toalha e já comece a escovar. Com os fios secos, é mais difícil alisar.

2. Divisão correta

Separe o cabelo em quatro partes e prenda as mechas. Secá-lo aos pouquinhos é importante para eliminar toda a umidade.

3. Escove

Deixe o secador entre 10 e 15 cm de distância da raiz. Por quê? O calor excessivo ainda pode estimular a produção de sebo e deixar as madeixas muito engorduradas. Procure secá-las de todos os ângulos possíveis, sempre da raiz para as pontas. Mova-as para a direita e para a esquerda, a fim de não deixar marcas da divisão entre as mechas.

4. Cuide da franja

Independentemente do tamanho, seque-a sempre para frente. Se quiser, depois de modelar, jogue-a para trás. Desse modo, você evita os terríveis arrepiados.

5. Passe chapinha

Use-a para dar adeus àquela umidade que teima em permanecer no interior dos fios.

6. Dê mais brilho

Aplique a quantidade equivalente ao tamanho de uma ervilha de protetor térmico. Passe no comprimento e nas pontas do cabelo já devidamente escovado.

7. Seque com ar frio

Para fechar as cutículas dos fios e evitar de vez o frizz, finalize todo o procedimento com jatos frios do secador em toda a cabeleira.

Produtos para acabar com o frizz

Xampu

Compre os produtos específicos para seu tipo de cabelo. Usar xampu de limpeza profunda em fios ressecados só vai piorá-los. Quanto mais sem vida, mais difícil será alisá-los.

Pente de plástico

Com esse utensílio, desembarace o cabelo no chuveiro, logo após passar o condicionador. Assim, você distribui o produto de maneira uniforme. Esse detalhe facilita a escovação e evita quebras.

Protetor térmico

Antes do secador, aplique protetor nas madeixas úmidas, o equivalente a uma moeda de R$ 1. Além de protegê-las dos danos do calor, ele lubrifica e facilita o deslizar da escova no cabelo.

Escova e secador

Prefira escovas de cerdas mistas. As de nylon prendem os fios, enquanto as naturais os deixam mais alinhados. Escolha também um secador com potência alta, de preferência acima de 2 mil wattz.