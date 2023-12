Cabelo loiro: os cuidados indicados por Romeu Felipe e Helder Costa

Tchau, loiro danificado! Todo cabelo precisa de cuidados especiais antes e depois do processo de descoloração. Sem eles, os fios ficam fragilizados, ressecados e quebradiços, não há como negar. Conversamos com Romeu Felipe, embaixador Global da Wella Professionals, que lançou a campanha “O loiro com a sua marca”, e Helder Costa, hair stylist que compõe o time de Celso Kamura, para descobrir como tratar suas madeixas.

A importância do cronograma capilar para um loiro saudável

A dica mais valiosa de Helder é o combo nutrição, hidratação e reconstrução. A estratégia de intercalar os produtos garante aos fios tudo aquilo que precisam para manter a aparência saudável. Também é necessário descobrir o que mais a fibra capilar carece, o que pode ser indicado pelo seu cabeleireiro, para que o foco do tratamento seja ajustar essa falta.

Investir em produtos de qualidade para manter o loiro

Nada melhor do que apostar em boas linhas de haircare, certo? “Para manter o cabelo loiro saudável, é necessário ter bons produtos para a manutenção no dia a dia”, segundo Romeu. Desenvolvidos em laboratórios, são essas as tecnologias responsáveis por dar aos fios o que eles precisam.

Se estiver na dúvida sobre quais produtos usar, o profissional traz uma indicação: “Tenho recomendado a linha completa de Wella Professionals Ultimate Repair, com destaque para o leave-in Miracle Rescue, que repara os fios em apenas 90 segundos”.

Atenção redobrada no verão para o cabelo loiro

“No verão, o sol está mais intenso e os raios UV interferem diretamente na queratina do cabelo e também aceleram a oxidação da coloração dos fios”, explica Helder. Ou seja, os raios solares degradam a estrutura capilar, deixando-a quebradiça e ressecada, além de desbotar e ressecar os fios loiros.

“Nesta época do ano, o cuidado que eu sempre recomendo é muita proteção”, alerta o hair stylist. Através dela, os raios UV são impedidos de penetrar nos cabelos e, portanto, não alteram a qualidade e a cor dos fios. Na dúvida de qual produto comprar? “Leave-ins em óleo são sempre a melhor pedida”, afirma o especialista.

Passar óleos capilares nos fios

“O uso de óleos capilares e máscaras de tratamento ao menos uma vez por semana ajudam a manter a hidratação e brilho e evitar o ressecamento dos fios”, pontua Romeu. Eles recuperam o cabelo, uma vez que, no dia a dia, é possível perder parcela importante do óleo natural do cabelo graças aos danos diários.

