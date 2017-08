O passo a passo para lavar seus cabelos da maneira correta

Apesar o ato de lavar os cabelos fazer parte da rotina das mulheres, nem sempre o fazemos do jeito certo. Alguns cuidados devem ser seguidos para atingir o melhor resultado na lavagem e hidratação diária. Conversamos com a médica tricologista Ana Carina Junqueira, de São Paulo, para entender quais cuidados devem ser tomados com os fios na hora do banho.

1. Precisa lavar todos os dias

É necessária a lavagem dos fios todos os dias, inclusive se o cabelo for seco. “O couro cabeludo precisa de lavagem diária para não acumular resíduos externos”, explica Junqueira. “Caso essa lavagem não ocorra, os bulbos capilares ficam entupidos – o que acaba resultando em caspa e irritação na região”, relata.

2. O banho deve durar pelo menos 6 minutos

“A lavagem diária dos cabelos, com o shampoo, deve durar em torno de 6 minutos”, fala a médica tricologista. Esse tempo é mais do que suficiente para lavar os fios, sejam eles curtos, médios ou longos.

“Três minutos devem ser dedicados à lavagem do couro cabeludo (um minuto e meio de contato para fazer a lavagem e enxágue para cada aplicação de shampoo), e os outros três minutos para a aplicação de máscara ou condicionador”, ensina.

3. É necessário repetir a lavagem

Sim, o aviso no modo de usar deve ser seguido à risca. “É comprovado cientificamente que todos shampoos, não importa a marca, só realizam a sua ação efetiva na segunda lavagem”, diz a Junqueira. “Não só a ação de limpeza, mas também a ação de nutrir e hidratar os fios. Durante a segunda lavagem, a cutícula capilar já se encontra aberta e livre de filme oleoso, ideal para conseguir absorver todos os nutrientes e ativos do shampoo”, conta.

4. Couro cabeludo e cabelo exigem shampoos diferentes

O shampoo serve para fazer a limpeza tanto do couro cabeludo quanto dos fios “Só é necessário que se escolha o tipo de shampoo adequado para cada região, pois o couro cabeludo pode apresentar características completamente diferentes em relação aos fios”, alerta a médica.

5. Capriche no enxágue

“O shampoo e condicionador devem receber três enxágues de água corrente”, diz Junqueira. Já a máscara, dependendo da espessura e densidade, deve receber de 4 a 5 enxágues consecutivos para ser completamente removida.

6. Aplique o condicionador no lugar certo

O condicionador deve ser aplicado da altura da orelha para baixo, sempre. “Essa é uma regra que vale para todo mundo, para qualquer comprimento de cabelo”, conta a médica.