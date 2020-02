Cabelo cacheado: dicas e cuidados

Cabelo cacheado é que nem bandido: ou está preso ou armado. Já ouviu essa gracinha? Pois esqueça! Emanuelle Araújo e Camila Pitanga desfilam seus cachos orgulhosas. Mas ficam de olho.

“Cuidar desse tipo de cabelo é importante”, diz Gilvete Santos, supervisora de caracterização da Globo. Com a palavra, os especialistas!

Camila Pitanga e Emanuelle Araújo

Foto: Murillo Meirelles / Reprodução revista ANA MARIA / João Cotta / Divulgação REDE GLOBO

1. Camila Pitanga

Quem trata de seus cachos é Elza Pontes, cabeleireira de várias estrelas. “Camila tem um cabelo que dá pra variar. E pode fazer o que chamamos de ‘mão solta’: antes de sair do salão, ela joga o cabelo para o lado, mexe e fica lindo”, conta Elza, que também é tinturista. “Camila sabe a importância de uma boa hidratação antes do tingimento. Todas as mulheres com cabelos cacheados deveriam fazer também”, observa.

2. Emanuelle Araújo

Wagner Lisboa, da Ophicina do Cabelo, no Rio, conta que os produtos usados pela atriz são xampu, condicionador e leave-in da linha americana Matrix.

“Quando a conheci, indiquei a recuperação em 5 semanas, com plástica dos cabelos (aplicação de máscaras e ampolas, com escovação e pranchamento dos fios), nanoqueratinização (tratamento a seco, em forma de vapor), terapia das algas (peeling do couro cabeludo até os fios, feito à base de algas marinhas vermelhas e pardas), cauterização (selagem das cutículas) e tratamento de colágeno (reposição da fibra perdida por meio de uma mistura de proteína, aminoácidos e polímeros multifuncionais).

Receitas caseiras para cachos macios

Tenha cachos macios sem ir ao salão

Foto: Getty Images

– Máscara caseira



“Use metade da polpa de um abacate e duas colheres cheias de azeite de oliva. Misture bem os ingredientes e depois aplique no cabelo já bem lavado (sem encostar na raiz). Deixe agir por 20 minutos e depois lave para retirar.”

– Massagem para deixar o cabelo macio



“Misture uma clara de ovo, bem batida, com uma colher de iogurte natural (de preferência, com mel). Acrescente uma colher de creme hidratante para cabelos (nunca hidratante corporal, hein!). Depois de lavar as madeixas, deixe-as úmidas e aplique a mistura, massageando-a levemente por todo o cabelo. Coloque uma touca plástica e enrole uma toalha, por 30 minutos.”

– Hidratação na praia

“Assim que chegar à praia, use em todo o cabelo a água de um coco bem verde. Além de hidratar bem os fios, ainda ajuda a não queimar as pontas.”