Bobes: aliados poderosos dos penteados

Foto: Getty Images

Com pouco dinheiro você pode modelar os fios do jeito que quiser. Impossível? Invista essa quantia em bobes, aprenda a usá-los e surpreenda-se com o resultado. “Ele são um ótimos substitutos para a chapinha e o babyliss e não danificam os fios”, assegura a cabeleireira Dani Soares, do Vimax Art Hair Beauty, que apresenta três maneiras de usar o poderoso aliado.



Na hora de comprar

· Há modelos de velcro e plástico. Na dúvida, escolha o primeiro, pois dispensa o uso de grampos e deixa os fios presos por mais tempo.

· Com diferentes espessuras (diâmetro), todos têm o mesmo comprimento. Quanto maior o diâmetro, mais liso ficará o fio.

5 passos básicos para enrolar

1. Antes de colocar o bobe, escove bem os fios. “Se tiver cabelo liso, basta secá-lo com o secador”, ensina Dani.

2. “Desembarace com um pente fino”, orienta a cabeleireira Fernanda Seabra, do Walter’s Coiffeur.

3. “Divida” sua cabeça em quatro partes antes colocar os rolinhos: nas laterais (primeira e segunda), pegue mechas de 6 cm, começando acima de cada orelha até o meio do topo da cabeça. Na terceira parte (cocuruto), separe uma mecha de 4 cm. Na quarta parte (atrás), trabalhe nas mechas de cabelo que sobrarem.

4. Hora de enrolar! Separe uma mecha e envolva-a com o bobe começando pelas pontas. Funciona assim: nas laterais e no topo, ponha os bobes na vertical. Para o restante dos fios, siga as regras: a) Horizontal: para criar volume; b) Vertical: se quiser fios mais compridos; c) Diagonal: dar mais movimento e balanço.

5. Para tirar, desenrole bem devagar, evitando a quebra dos fios. Atenção: coloque os bobes assim que secar o cabelo, com os fios quentes. Para mais definição, ponha os bobes e lance jatos de ar quente por mais cinco minutos. Mantenha o secador a 10 cm da cabeça para não queimar o couro cabeludo.

Modele já!

Liso

Separe mechas de 3 cm para enrolar. Faça isso em todo o cabelo usando os bobes de tamanho grande. Coloque dois em cada lateral e três no cocuruto. No resto da cabeça, posicione-os na vertical. Espere 15 minutos e solte.

Ondulado

Use mechas de 2 cm e bobes de tamanho médio. Coloque três em cada lateral e cinco na parte de trás do topo da cabeça. No resto, enroleos na horizontal. Aguarde uns 15 minutos e solte.

Cacheado

Divida o cabelo em mechas de, no máximo, 2 cm e use bobes pequenos. Coloque três em cada lateral e cinco na parte de trás. No resto da cabeça, posicione-os na diagonal. Enrole o restante dos fios e deixe por 15 minutos.

Dica: tem pouco cabelo? Dá para disfarçar o problema, criando mais movimento. Seque os fios com a cabeça para baixo, modele-os com uma escova pequena e só então coloque os bobes.