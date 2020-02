Benefícios da vitamina C para o cabelo

A vitamina C protege o cabelo das agressões diárias

Foto: Divulgação

Um produto de beleza inusitado acaba de chegar ao mercado. Trata-se de uma ducha que acrescenta vitamina C à água. “Esse elemento, além de dar brilho e deixar o cabelo saudável, ajuda na manutenção das químicas”, revela a cabeleireira Iza de Castro, do salão Davis Coiffeur, no Rio de Janeiro.

Vários cabeleireiros já têm o aparelho, que também pode ser instalado em casa. Saiba tudo sobre a novidade:

Como funciona?

A ducha pode ser acoplada ao lavatório do salão ou ao chuveiro de casa. “Ela tem um compartimento onde é colocada uma pastilha de vitamina C. Quando a água passa por ali, leva o nutriente aos fios”, diz Iza. Quanto mais você lavar o cabelo com a ducha, melhor. Mas uma vez ao mês já surte efeito.

A mocinha da história

A vitamina C protege o cabelo das agressões diárias. Poluição, fumaça de cigarro e radiação solar induzem o organismo a produzir radicais livres, moléculas que lesam as células e danificam a estrutura dos cabelos. “Os radicais livres oxidam os fios e estragam sua cutícula, tornando-as ressecadas e sem brilho”, explica o cosmetólogo Maurício Pupo.

Nem debaixo do chuveiro estamos a salvo: o cloro da água também atua como radical livre, prejudicando a fibra capilar. Por isso a vitamina C é tão importante. “Trata-se de um poderoso antioxidante, capaz de remover as moléculas danosas dos fios, mantendo sua cor, maciez e sua estrutura”, finaliza.

A ducha pode ser acoplada ao lavatório do salão ou ao chuveiro de casa

Foto: Divulgação

Os poderes da vitamina C

Dá brilho

“Também chamada ácido ascórbico, diminui o pH das madeixas e faz com que as cutículas se fechem”, diz Maurício. Assim, a luz é refletida nos fios, que ficam superbrilhantes!

Protege os fios

Ao fechar as cutículas e combater os radicais livres, deixa os cabelos prontos para receber colorações e alisamentos sem perigo. Além disso, mantém o efeito dos procedimentos químicos por mais tempo, já que evita o desgaste da fibra capilar.

Combate a descamação

Evita que o sebo produzido naturalmente pelo corpo oxide e irrite o couro cabeludo, prevenindo, por exemplo, a caspa.

Elimina resíduos

Como é ácida, remove os restos de xampu que ficam nos fios.

Deixa o rosto lisinho

A ducha beneficia a pele. “A vitamina estimula a produção de colágeno, que atua na prevenção das rugas”, diz o cosmetólogo Maurício Pupo.

Preço nos salões: de R$ 15* a R$ 40*.

Super ducha: no Brasil, o aparelho é vendido pela Purific e custa R$ 185*. O valor é parcelado em até cinco vezes na loja – se comprar pelo site, em 24 ou 12 vezes, dependendo do cartão. O refil com as pastilhas de vitamina C custa R$ 48* e dura até 160 banhos.

*Preços pesquisados em maio de 2011