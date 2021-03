Modernize seu estilo com jaqueta jeans bordada

Você gosta de um estilo mais moderno e industrial? Se sim, as jaquetas jeans bordadas foram feitas para fazer parte do seu guarda-roupas e vão bem com praticamente tudo, desde calça jeans a vestido. Pensando nisso, separamos alguns looks para você se inspirar:

Com vestido

Se você gosta de ter aquele estilo mais moderno e ama um vestido a jaqueta é perfeita para você.

Com saia

Se você gosta de uma boa saia, se aventure e use com uma jaqueta bordada.

Combine com shorts

Se ama looks de meia estação, a jaqueta com shorts será sua combinação preferida.

Continua após a publicidade

Com calça jeans

Se você ama um visual monocromático, a jaqueta vai complementar sua calça jeans.

Viu o tanto de opções? Separamos algumas peças para você comprar e entrar na moda, confira:

1- Jaqueta jeans bordada com flores, R$237,93. Compre aqui.

2- Jaqueta jeans, R$251,54. Compre aqui.

3- Jaqueta jeans bordada com flores e letras, R$279,90. Compre aqui.

4- Jaqueta jeans bordada com letra, R$149,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (4), e podem estar sujeitos a alterações.