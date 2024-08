3 penteados elegantes com piranhas de cabelo

Elas voltaram! As presilhas dentadas de cabelo, ou melhor, as famosas “piranhas”, se tornaram novamente um dos acessórios mais populares entre as brasileiras.

Práticas e versáteis, esse acessório permite diversas possibilidades de penteados que podem ser usados desde situações formais de trabalho até os momentos mais corridos do dia a dia, como academia ou faculdade.

A seguir, você confere uma lista de 3 tutoriais práticos para fazer lindos penteados usando as famosas piranhas. Junto com eles, estão dicas de finalização e acabamento para as suas madeixas, sempre usando o item hit dos anos 2000. Confira aqui:

Como fazer penteados com piranhas de cabelo?

1. Meio-preso elegante

Esse é certamente um dos penteados mais reproduzidos pelas cacheadas que amam usar piranhas de cabelo. Mas você sabia que dá para tornar esse penteado simples em algo ainda mais sofisticado para o trabalho, eventos formais e até mesmo festas e casamentos?

Para este upgrade do clássico meio-preso, você irá precisar de:

Borrifador com água ou umidificador de fios;

Pente fino;

Escova de cerdas finas;

Gel ou pomada para finalização;

Piranha e alguns grampos de cabelo.

Para começar, divida o cabelo ao meio utilizando o pente fino e tomando como referência as orelhas para uma divisão sem erros.

Em seguida, separe a parte de cima da parte inferior e umedeça os fios com água ou umidificador de cabelo para dar acabamento nas duas seções.

Alinhe a parte frontal com a escova de cerdas finas e posicione a piranha por cima da seção traseira, envolvendo todos os fios no acessório. Se precisar, ajuste com alguns grampos de cabelo.

Por fim, finalize a parte da frente com gel ou pomada e ajuste os cabelos que ficam soltos ou com frizz.

2. Rabo de cavalo estilizado com piranha

Depois deste tutorial prático, seus rabos de cavalos jamais serão os mesmos! Com ajuda das mini piranhas, coloridas ou em tons neutros, você poderá estilizar o comprimento desse clássico penteado, trazendo ainda mais personalidade e ousadia para os seus fios.

Para este tutorial você irá precisar de:

Amarradores de cabelo

Spray fixador

Mini “piranhas” de cabelo

Escova de cerdas finas

Comece alinhando todos os fios para trás para que todos fiquem em uma única direção. Certifique-se de que seus cabelos estejam desembaraçados, pois isso ajudará na hora de finalizar e estilizar o rabo.

Aplique um pouco de spray fixador na parte frontal do cabelo e alinhe os fios usando a escova de cerdas finas. Amarre o cabelo em um rabo de cavalo, na altura de sua preferência.

Finalize posicionando todas as mini piranhas ao longo do comprimento do rabo, sempre no mesmo eixo, e ajuste-as para ficarem visíveis. Capriche bem na escolha dos acessórios para elevar o look.

3. Coque clean-girl usando piranha de cabelo

Para quem ama penteados elegantes e super fáceis de reproduzir, o coque clean girl pode ser uma ótima opção para enfrentar qualquer day-after sem muitas preocupações.

Para reproduzir este penteado viral das redes sociais, você irá precisar de:

Escova de cerdas finas

Pomada para finalização ou spray fixador

Grampo de cabelo

Piranha de cabelo grande

Pente fino

Comece o penteado realizando uma pequena divisão no centro da cabeça utilizando o pente. Separe as duas seções para trás e aplique uma quantidade generosa de pomada finalizadora ou spray fixador para que todos os fios sejam alinhados e fixados por muito mais tempo.

Use a escova de cerdas finas para facilitar esse alinhamento e torça o cabelo em um meio coque, deixando um espaço livre para que seja fixado a piranha de cabelo.

Posicione o acessório e ajuste, se necessário, com um grampo. Alinhe novamente os fios soltos e finalize com spray ou pomada finalizadora.

Ter penteados elaborados e super descolados nunca foi tão fácil e divertido!

