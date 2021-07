Quer melhorar sua imagem no trabalho? Veja 4 passos indispensáveis

Conhecimento, certificações e competências sempre estiveram na linha de frente das habilidades privilegiadas pelas empresas no momento de contratar ou manter um colaborador em seu time.

É claro que essas hard skills continuam exercendo um papel muito importante no ambiente de trabalho e sendo fundamentais para uma imagem profissional positiva.

Mas hoje é preciso muito mais. O mercado de trabalho experimenta uma nova realidade na qual valores e características mais humanizadas estão em alta.

A pandemia de Covid-19 acelerou o processo de mudança que vinha acontecendo gradativamente e nos revelou um cenário que propõe ambientes corporativos mais acolhedores e inclusivos.

Fomos desafiadas a reavaliar conceitos e a pensar sobre como nos comportamos com aqueles que dividem conosco o mesmo espaço e a rotina profissional, presencial ou virtualmente.

Não há nenhum exagero em afirmar que vivemos um antes e depois da pandemia em diversos setores de nossas vidas, e o profissional é um deles.

Valores como gentileza, respeito, empatia, intuição e educação estão, mais do que nunca, no radar de gestores e recrutadores no momento de formar novos times ou de agregar profissionais à equipe. É cada vez menor o espaço para profissionais individualistas, preconceituosos e sem capacidade de entender a dor do outro.

Estamos, finalmente, compreendendo que a diversidade é o caminho para nos conhecermos mais e aprender sobre o outro. Diante de nuances tão sutis e essenciais, como desenvolver e manter uma imagem profissional positiva?

A missão, a meu ver, é muito mais simples do que parece. Afinal, vamos combinar que valores como gentileza, respeito, educação e empatia, por exemplo, deveriam ser naturais em cada um de nós, não é mesmo? São conceitos que desenvolvemos, ou que deveríamos ter desenvolvido, desde a infância.

Acredito que o mais importante neste momento é estarmos atentas ao nosso comportamento profissional sem nos esquecermos de uma pergunta fundamental para o desenvolvimento da nossa trajetória dentro de uma empresa: Como queremos ser vistas, que imagem pretendemos passar para nossos parceiros, colaboradores e gestores?

Ao responder a essa pergunta, certamente você será estimulada a reavaliar uma série de atitudes e comportamentos que não cabem mais no atual cenário. Abaixo proponho quatro elementos indispensáveis para desenvolver uma imagem profissional positiva.

Empatia

A empatia é uma das melhores habilidades para convivermos em equipe. Ao ser empático, você contribui para um ambiente mais harmonioso, humano e de cooperação. Normalmente somos treinados para bater metas e atingir muitos objetivos, mas nem sempre conseguimos.

É nesse momento que uma pessoa empática pode levantar a autoestima de um colaborador ou gestor e ajudá-lo a lidar melhor com a frustração.

Ter empatia é exercer uma escuta ativa, é encorajar um colega através de um sorriso, uma palavra amiga ou de um gesto de aprovação. É pensar antes de falar ou de fazer uma crítica. Essa, sem dúvida, é uma habilidade essencial para uma imagem positiva.

Flexibilidade

Ter flexibilidade no ambiente profissional facilita a sua relação com seus pares, colaboradores e gestores, tornando suas interações mais leves e receptivas. Ao ser flexível, você dá mais autonomia ao seu time e estimula um engajamento maior da equipe.

Com inúmeros colaboradores trabalhando em home office, flexibilidade se tornou uma palavra-chave. Não há mais espaço para um modelo de trabalho rígido e sem possibilidade de negociação. Ao ser flexível, você propicia um ambiente de maior confiança e soma pontos à sua imagem.

Adaptabilidade

Saber se adaptar a novos cenários tem sido um desafio para qualquer profissional nesse contexto de pandemia. Aquele que sabe lidar com as mudanças de forma positiva e se adaptar às reviravoltas do cotidiano de trabalho demonstra inteligência emocional e maturidade.

Este certamente é um atributo que coloca qualquer profissional em posição de destaque nas empresas. Afinal, quem não quer ter em seu time um colaborador ou gestor que contribua para a resolução de problemas e que proponha alternativas positivas?

Comunicação

A maneira como nos comunicamos no ambiente profissional diz muito sobre quem somos. Ter uma comunicação assertiva é fundamental para o seu crescimento profissional e, consequentemente, para a sua imagem. Ser assertivo é expor suas opiniões de forma clara, objetiva e não agressiva.

O seu tom de voz, por exemplo, revela se você está se comunicando de forma assertiva ou agressiva. Respeite seu colega de trabalho, seja gentil e educado. Mesmo em situações de conflito, aprenda a manter a serenidade para resolver as questões com equilíbrio. Não tenha dúvidas de que isso a colocará em outro patamar e valorizará a sua imagem de forma positiva.

