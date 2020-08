Fios amarelados? Como resgatar o loiro ou as luzes em casa

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você tem algum tipo de coloração com tons de loiro, como morena iluminada ou ombré hair, saiba que ela pode amarelar com o tempo devido a exposição solar, lavagem excessiva na água muito quente e o uso das ferramentas de calor (babyliss, chapinha e secador). Em tempos de isolamento, descubra como redobrar os cuidados em casa. E se, seu fio já amarelou, tenho truques infalíveis para resgatar a cor. Vem ver!

Cuidados na hora do banho

Evite a água muito quente. Além de desbotar a cor, amarelando-a, tira a oleosidade natural do fio deixando-o ressecado. Um truque nesse tempo frio é tomar banho e depois lavar os cabelos. Escolha uma linha para cabelos coloridos, que ajuda a proteger e prolongar a cor. Uma vez a cada 15 dias você pode usar um xampu de limpeza suave, assim remove resíduos, que é um dos causadores dos fios amarelados. E alterne os cuidados com o condicionador de nutrição, que vai repor os nutrientes que estão faltando nos fios.

Vale usar máscara com cor

Tanto para as loiras quanto as morenas iluminadas (com tons de mel e caramelo). A máscara de revitalização com cor, além de retocar tem ação de prolongar a cor, realça as mechas e ainda confere hidratação e brilho aos fios. A indicação de uso vai depender da orientação de cada fabricante. O tempo do produto no cabelo para fazer efeito também deve ser respeitado. Menos tempo que o indicado pode não dar resultado.

Spray de correção para tirar o amarelado

Como o próprio nome diz, ele corrige a cor e vai neutralizar o pigmento amarelado de qualquer cabelo loiro. Geralmente seu tom é azulado é por conta de micropigmentos violetas, não sobrecarrega a cor e evita aquele tom chumbado. Opte pelo produto em forma de leave-in, para aplicar após o banho e ter um efeito duradouro. Além dessa função, procure por aqueles com proteção térmica, perfeito para quem pretende usar o secador ou chapinha. Mas atenção: o ideal é usar duas vezes por semana, não mais do que isso, pois ele pode alterar o seu tom de loiro.

Protetor térmico sempre!

A chapinha é a inimiga número 1 de qualquer loira. O problema é que se o cabelo está poroso, queima e quebra com essa ferramenta de calor, altera e desbota a cor dos fios. Sem contar que pode causar o ressecamento e retirar o brilho. Por isso, a proteção térmica é importante, inclusive antes do secador e do babyliss.

Protetor solar capilar também é essencial

A exposição excessiva ao sol também ajuda os fios a desbotarem mais rápido, deixando o tom amarelado aparecer. Os raios levam ao ressecamento, a quebra e a queda. Se você quer um loiro – ou suas mechas – bonito e brilhante, vale investir nesse produto todas as vezes que você for, de alguma forma, se expor ao sol.

Misturinhas caseiras

Não aconselho e o motivo é simples: existem produtos com bom custo/benefício, que já foram testados e trazem resultados. As misturinhas caseiras, por mais naturais que sejam, podem levar até mesmo a uma alergia ou ressecamento. Se não sabe em qual produto comprar e não quer perder dinheiro, converse com o seu cabeleireiro. Tenho certeza de que ele vai indicar produtos para você ficar com os fios bonitos e saudáveis.