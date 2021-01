Você sabe qual a função de cada uma das três camadas da pele?

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui inúmeras funções, constituindo uma barreira eficaz e dinâmica. Portanto, a pele é constituída de três camadas chamadas de epiderme, derme e hipoderme, que interagem constantemente entre si.

A epiderme é como uma construção de tijolos, tendo a função de renovação e queratinização. Nesta camada também está o melanócito, que é a célula que produz melanina, proteína muito importante para proteger do sol.

A camada córnea, que é a camada mais externa e faz contato com o meio exterior é responsável por manter a hidratação. Sendo assim, a pele também tem uma função imunológica, possuindo uma célula chamada célula de Langerhans, que faz parte do sistema imune e protege a pele de alergias e infecções.

Na derme, que é a camada intermediária, estão os vasos sanguíneos, responsáveis pela nutrição e irrigação deste órgão. Além disso, nesta camada estão as glândulas de suor, que se encarregam de manter a temperatura cutânea.

As glândulas sebáceas, que produzem o óleo natural da pele, estão junto com o folículo piloso e produzem os lipídeos de superfície que protegem da entrada de alguns microorganismos.

O fio de cabelo nasce no folículo pilo-sebáceo, que está entre a derme e a hipoderme.

Nesta camada intermediária da pele também estão as fibras de colágeno responsáveis pela tonicidade cutânea. As fibras existem em maior quantidade na infância e juventude e perdem em quantidade e qualidade com o passar dos anos. As fibras elásticas também estão misturadas com as fibras de colágeno e conferem resiliência à pele.

Derme

Na derme, que em geral é a camada mais espessa da pele, também estão a maior parte das terminações nervosas. Elas são responsáveis pela sensibilidade e ajudam o indivíduo a sentir e ter equilíbrio.

A derme também tem células chamadas macrófagos, que são as lixeiras desse tecido. Elas eliminam as substâncias tóxicas do organismo. Outras células, como mastócitos, que liberam histamina e fibroblastos, que produzem as fibras de colágeno e elastina também estão nesse local.

Hipoderme

A hipoderme é a camada mais profunda, sendo formada pelos adipócitos. Essa parte da pele tem espessura variável, conforme o peso de cada indivíduo. O tecido subcutâneo tem função de proteção, além de produção hormonal e participação na defesa imunológica.

A pele é um órgão muito complexo e proativo, com inúmeras funções que ocorrem em perfeita harmonia.

Ela precisa de cuidados diários (skincare) tais como limpeza, hidratação e fotoproteção. Também pode ser melhorada com substâncias ativas como ácidos, vitaminas antioxidantes e peptídeos, que podem estimular o colágeno.

As agressões externas como sol, vento, temperaturas altas e baixas e umidade, podem interferir na integridade da barreira cutânea, provocando inflamação e baixa de resistência.

Ao longo das semanas vamos discorrer sobre os cuidados essenciais para manter a pele íntegra e saudável.