Conheça o novo produto específico para prevenir o envelhecimento do queixo

Atualizado em 22 out 2020, 13h53 - Publicado em 23 out 2020, 09h00

Por Denise Steiner - Atualizado em 22 out 2020, 13h53 - Publicado em 23 out 2020, 09h00

A harmonia e beleza da face dependem do equilíbrio entre a região superior e inferior do rosto. Com o passar do tempo, há a tendência de perdermos a definição do contorno facial e o queixo tende a ficar desproporcional e mal posicionado.

Além disso, devido à flacidez e ganho de gordura, o rosto pode ficar mais pesado e sem definição entre pescoço e face, o que automaticamente envelhece a pessoa em questão. Hoje, graças a novas tecnologias, os procedimentos como harmonização facial estão muito avançados e precisos.

Acaba de chegar no mercado um novo produto de ácido hialurônico, cuja proposta é definir o terço inferior da face. Além de ter alta tecnologia no preparo do ácido hialurônico, tem características que o tornam especial para esta região. A mais importante delas é ter elasticidade alta, ou seja, quando requisitado por forças contrárias, ele se mantém projetando e definindo tanto o queixo como a linha da mandíbula.

A aplicação nessa região pode ser feita em uma ou duas sessões usando um total de 2 a 6 ampolas de 1 ml, dependendo da necessidade do paciente. A mulher, em especial após os 40 anos, tem a tendência de piorar o sulco próximo ao nariz e também a projetar o queixo para baixo, conforme fala ou sorri. O queixo também fica com aspecto de celulite e perde a proporção ideal.

O produto tem a duração de cerca de um ano ou mais e não provoca efeitos colaterais significativos. O procedimento deve ser realizado por médicos especializados que conheçam a anatomia da face e também as propriedades do produto.

É importante entender que não adianta aplicar um produto sem propriedades específicas, porque se ele espalhar demais não ajuda na definição da face. Os homens também podem se beneficiar do uso deste produto, deixando o rosto mais definido e quadrado na região da mandíbula.

Estou com câncer de mama. E agora?