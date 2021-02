O mito da mãe intelectual

Cena imaginária 1: mulher lendo em uma banheira com sais naturais aromáticos. Há velas em todo banheiro e uma música de jazz suave. Ela está calma; relaxada e com “todo tempo do mundo”. Cena imaginária 2: a mesma mulher vestindo uma roupa elegante – talvez um robe de seda, após seu banho de relaxamento – escrevendo em seu computador, vagarosa, pensativa. O ambiente é climatizado com ar-condicionado e ela bebe uma taça de vinho e ouve uma música clássica em volume baixo. Satisfeita consigo, ela termina um texto e come umas fatias de queijo e sorri para a tela ao escrever a frase final.

Acreditem, ambas as cenas me foram descritas por pessoas, hoje minhas amigas, e que me “confessaram” acreditar totalmente que a vida de uma mulher professora universitária era nesses moldes. Ou seja, que essas cenas faziam parte da minha realidade e das muitas mulheres que produzem pesquisas nas universidades e são mães.

As minhas respostas, todas as vezes, foram uma sonora gargalhada, que não sei até que ponto eram de desespero ou de alívio cômico frente aquilo que chamo de “mito da mãe intelectual”: a mulher que é capaz de maternar, cuidar das tarefas domésticas e realizar pesquisas, além de diversas outras identidades e tarefas diárias que nos são constantemente requeridas.

Vejam bem, em separado, as palavras, banheira, jazz, velas, livros, relaxada, calma, suave, robe, pensativa e vinho fazem sentido. Eu consigo compreender a essência de cada uma delas. No entanto, em qualquer equação que elas se tornem uma frase ativa em minha casa, elas se tornaram sinônimo de muito estardalhaço e provavelmente bagunça, protagonizada por uma família que possui crianças pequenas que requerem atenção constante. Velas então, certamente, estão fora de cogitação.

Uma cena mais realista aconteceu exatamente essa semana, quando a falta do Carnaval se abateu sobre minha alma carioca. Embora entenda e apoie as razões da suspensão, pensar no desastre econômico dos desempregos da falta dessa festa “sagrada” nas ruas do Rio e somar isso aos números de mortes anunciados na mídia, em vez das notas dos desfiles, teve um efeito devastador em meu humor.

A cena real da semana em dois momentos: manhã, muito cedo, antes mesmo do Sol entender que precisa amanhecer, meu pequeno raio de luz aparece ao meu lado da cama e diz: “Mamãe, a vida já está acordada! Eu consegui tirar SOZINHA a roupa de “mimi”. Levanta e me ajuda, por favor!” E eu, antes do café – e sequer da possibilidade de elaborar uma frase coerente – me vi de pé comemorando a pequena conquista cognitiva da minha filha.

Pequenas vitórias. Muitas palmas. Muitos incentivos. Com uma xícara de café na mão pensei que sou privilegiada e, mesmo já tendo ouvido e dançado metade das músicas infantis no YouTube antes das sete horas da manhã, eu deveria começar a escrever. Isso porque no dia anterior, eu fui alertada que o prazo de entrega de um capítulo de livro estava estourado e contei com a compreensão de uma editora mulher para me estender alguns dias para finalizar o texto. Gestos reais de sororidade que fazem toda a diferença. Munida de café e coragem, afinal “a vida já está acordada”, a mãe intelectual encaminhou-se para seu computador ao som de uma canção sobre um pequeno tubarão e sua família, cujo refrão fica o dia todo em nossa cabeça “thuthuthurururu”.

Ao final de uma hora, eu contei 12 interrupções feitas pelas crianças. As razões foram, dentre outras, “quero água”; “quero outra música”; “posso comer tal coisa que está na geladeira?”; “mãe, terminei. Me limpa?” e outras emergências circunstanciais. Ao olhar o relógio era próximo da hora do almoço já. Pensei seriamente na banheira, que não tenho, e bebi um copo de água.

Pensei também em tantas discentes que são mães e enfrentam dificuldades imensas para conseguirem se formar em graduações; nas colegas docentes e muitas histórias que ficaram invisíveis sob o manto desse “mito intelectual” da mãe que tem “todo tempo do mundo”.

Especialmente em tempos de pandemia, precisamos pensar sobre essa divisão desigual na economia dos cuidados e na sobrecarga materna. Mães produzem APESAR da exaustão, no limite das forças, adoecidas e cheias de culpa. Em tempos de escolas fechadas ou semi-abertas, é preciso reforçar que “amaternar” é um projeto político de um coletivo que entende que crianças fazem parte da vida da sociedade.

No final desse mesmo dia, uma terça-feira sem Carnaval, eu estava conversando com as crianças e minha mais velha pediu que eu contasse uma história “aterrorizante”. Misturando elementos dos contos de fada, eu comecei uma narrativa fantástica sobre bruxas, crianças e mães, uma espécie de misto de “João e Maria” e “Chapeuzinho Vermelho”.

De repente, fui interrompida pela pequena “miss sunshine” da casa: “Eu não vou com essa bruxa. Eu vou no caminho certo na floresta e quero ir maquiada, por favor, tá mamãe?” Eu tinha escrito uma única lauda, estava exausta e tinha feito dezenas de atividades na casa. E naquele momento, eu ouvi o jazz e vi as luzes das velas na voz da minha menor e na risada aberta da minha filha mais velha. Eu disse: “Nenhuma bruxa vai levar vocês MESMO! Mamãe não deixa!” e recebi um abraço atrapalhado de ambas. Elas foram dormir felizes, depois que prometi que brincaríamos de “maquiagem” no dia seguinte. Mais uma tarefa para a lista de amanhã. Enfim….

Ser mãe é uma parte de mim e não o todo. Minha vida, sonhos e aspirações não se resumem a isso. Eu voltei para meu computador beirando a falta de consciência, sem nenhum glamour cênico e com o eco das risadas infantis vibrando mais forte que os tambores de um bloco de carnaval dentro de mim e assim, escrevi mais duas laudas.

Finalizei por mais um dia madrugada adentro sabendo que a “vida acorda cedo aqui em casa”. Eu sou uma mãe, professora, orientadora, historiadora, escritora, cronista, poeta e dançarina fazendo o meu melhor, sempre. E planto árvores e cuido de bichos.

As cenas imaginárias alimentam o “mito” que vivemos acima das dificuldades da humanidade. Eu sou bem humana: repleta de medos, cansaços e inseguranças. Quem precisa de banheira e sais de banho? Eu e todas as mães, certamente, merecemos. Mas elas terão que esperar espantarmos todas as bruxas e preconceitos sobre mães que existem em nossa sociedade. Dias em que mães serão “amaternadas” virão!

