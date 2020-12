Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Sim, estou com o vírus. Exausta, na cama, medindo saturação com oxímetro e me entupindo de ivermectina e azitromicina. Mas aproveito essa parada obrigatória para repensar tanta coisa.

Quando a médica disse que meu pulmão já estava acometido, pensei: é veloz essa gripezinha e o choque do estrago que esse negócio faz nas pessoas – sobretudo as mais vulneráveis. Não há como não misturar convalescença com política. Tudo foi de uma imensa irresponsabilidade.

Deveríamos ter fechado sim o Brasil, mesmo com as dimensões continentais e os desafios econômicos, mas essa libertinagem do vírus deu no que deu: um estrago de mortes. E esse contato com a nossa finitude através desta doença é que reside uma chance real de mudança de postura. Urge a gente ter um plano real para aproveitar a maturidade. Começo pela vida real.

Você organizou sua vida financeira? Tem suas reservas? Faz planilha mensal de gastos?

Tem plano de saúde? Consegue pagar um mais econômico como Prevent Senior?

Sua lista de compras semanais é inteligente? Você usa um supermercado mais barato para itens básicos? Compra pouco supérfluos?

Já vasculhou no seu armário o que pode ser doado, vendido, trocado? Aproveita o fim do ano para organizar tudo

Olha com carinho para seu corpo? Uma aula de dança? Yoga? Caminhada? Mexa-se

Se deu uma chance para ter um pet? Cães e gatos custam mas dão tanto carinho. Então por que não?

E o seu trabalho? E sua forma de remuneração? Vai ficar aposentada? Parada? Encontre um novo ofício. Seu bolso agradece

Seu coração está feliz? Tem um companheiro? Companheira? Um pau amigo ou apenas um ombro? Não importa a forma de amar. O que importa é amar e ser amado

Mas agora, mesmo com tanta dever de casa a fazer, só penso na vacina. Passo meus dias achando que sou infectologista e torcendo para que todos os brasileiros tenham a chance de se curar. Como diz uma amiga, essa fase é Pfizer para não dizer o contrário. Saúde a todos é meu presente de amigo secreto para os meus leitores. Feliz Natal, amigos!

