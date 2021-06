Previsão astrológica desta sexta-feira (11)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Marte, o deus da guerra, passa a transitar em Leão. Por isso, é hora de lutar pelo seu lugar ao Sol. Você merece as melhores coisas do mundo! Recebemos neste momento uma forcinha extra dos astros para conquistar nossas vitórias. Mire no que você deseja, porque é hora de correr atrás.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br