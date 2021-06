Previsão astrológica para terça-feira (1/6)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Peixes nos torna sensíveis à energia das pessoas e dos lugares. Esteja atento à sua mudança de humor, pois ela pode estar conectada a esse fato. Se afaste de lugares e pessoas negativas, que só reclamam, se fazem de coitadinhas… Se proteja e blinde sua energia.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora.