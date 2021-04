Previsão astrológica para terça (13/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: que tal dar aquela repaginada? Cortar o cabelo, investir em uma roupa nova, usar aquela roupa ou aquele perfume que só deixamos para ocasiões especiais. Pequenos cuidados mudam nosso astral completamente. Experimente o exercício de se olhar no espelho e fazer um elogio ma-ra-vi-lho-so para si mesma. Topa?

