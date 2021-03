Previsão astrológica para sua segunda-feira (22)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Hoje a sua memória pode estar de “elefante” por causa da Lua em Câncer. O passado pode voltar e você tende a estar mais emotiva e preocupada com a sua família, principalmente por acontecimentos antigos martelando na sua cabeça. Cuidado para não passar do limite e deixar que isso interfira no seu presente. Topa?

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.